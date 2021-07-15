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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات المساعدات السعودية الثالثة تصل إلى تونس

طائرة الاغاثة السعودية
طائرة الاغاثة السعودية

وصلت الطائرة الإغاثية الثالثة التي وجه بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس حيث تحمل على متنها أجهزة طبية ومستلزمات وقائية.

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وأصدرت منظمة الصحة العالمية  بيانا بخصوص الوضع الوبائي في شرق المتوسط والقارة الإفريقية حيث قالت إن تونس سجلت منذ بداية يوليو أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية.

 

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الوضع في تونس مازال مقلقًا للغاية في ظل انتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع.

 

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى تضاعف عدد الوفيات بتونس في أقل من أسبوع، من 119 وفاة يوم 5 يوليو إلى 189 حالة وفاة في 8 يوليو.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق معدّل الإصابات بالجمهورية التونسية والذي بلغ 796 حالة على كل 100 الف ساكن.

 

وأضافت الصحة التونسية في بيان لها : فيما يلي توزيع نسب الحالات  حسب الولايات لكل 100000 ساكن من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2021، علما وانّ نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.

وتذكّر وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.

 

منظمة الصحة العالمية العاهل السعودي وزارة الصحة التونسية الملك سلمان بن عبد العزيز الجمهورية التونسية

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