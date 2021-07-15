كيا تكشف الستار عن بروسييد جي تي موديل 2022 .. صور

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن السيارة بروسييد جي تي موديل 2022 الجديدة، و التي تقدم بالعديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى الكماليات الداخلية و الخارجية، إلى جانب التصميم الهيكلي الذي تمتع بلمسات انسيابية تعكس الاطلالة القوية من بروسييد.

المواصفات الفنية للسيارة كيا بروسييد جي تي موديل 2022

تقدم السيارة كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمحرك T-GDi، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة ثنائي القابض مكون من 7 سرعات، إلى جانب خيار اخر يعتمد على ناقل حركة مانيوال سداسي النقلات، كما دعمت كيا المنظومة الفنية للسيارة بمحرك T-GDi أيضا ولكن بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة تصل لـ 201 حصان، مدعوم بعلبة بناقل حركة من 7 سرعات مزدوج القابض.

تجهيزات كيا بروسييد جي تي موديل 2022

ترتكز السيارة على جنوط معدنية مقاس 16 بوصة، أما عن النسخة GT-Line فبلغت 17 بوصة، اما عن النسخة GT فتمتعت بعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يبلغ قياسها 18 بوصة، مع علبة مكابح باللون الأحمر يمكن متابعاتها خلف تلك الاضلاع الفضية

جاءت كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع شبكات متعددة المقاطع باللون الأسود اللامع، و التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و تطعيمات باللون الأحمر تزين المنطقة الجانبية من الصادم الامامي الذي دعم بفتحات هوائية أيضا، مع مستشعرات حركة لمساعدة قائد السيارة على تحديات الطريق المختلفة.

كما ظهرت كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمصابيح خلفية حادة تعمل بتقنية led light، و عادم ثنائي الأداء، مع سبويلر خلفي، و عواكس ضوئية، بالإضافة إلى الشعار الجديد لشركة KIA، و تتوفر من الداخل بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة و منها زر تفعيل و إيقاف المحرك، و لوحة عدادات كبيرة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.25 بوصة، و نظام صوتي JBL Premium مع 8 مكبرات صوتية.