عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف الستار عن بروسييد جي تي موديل 2022 .. صور

كيا تكشف الستار عن
كيا تكشف الستار عن بروسييد جي تي موديل 2022

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن السيارة بروسييد جي تي موديل 2022 الجديدة، و التي تقدم بالعديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى الكماليات الداخلية و الخارجية، إلى جانب التصميم الهيكلي الذي تمتع بلمسات انسيابية تعكس الاطلالة القوية من بروسييد.

المواصفات الفنية للسيارة كيا بروسييد جي تي موديل 2022

تقدم السيارة كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمحرك T-GDi، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة ثنائي القابض مكون من 7 سرعات، إلى جانب خيار اخر يعتمد على ناقل حركة مانيوال سداسي النقلات، كما دعمت كيا المنظومة الفنية للسيارة بمحرك T-GDi  أيضا ولكن بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة تصل لـ 201 حصان، مدعوم بعلبة بناقل حركة من 7 سرعات مزدوج القابض.

تجهيزات كيا بروسييد جي تي موديل 2022 

ترتكز السيارة على جنوط معدنية مقاس 16 بوصة، أما عن النسخة GT-Line فبلغت 17 بوصة، اما عن النسخة GT  فتمتعت بعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يبلغ قياسها 18 بوصة، مع علبة مكابح باللون الأحمر يمكن متابعاتها خلف تلك الاضلاع الفضية

جاءت كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع شبكات متعددة المقاطع باللون الأسود اللامع، و التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و تطعيمات باللون الأحمر تزين المنطقة الجانبية من الصادم الامامي الذي دعم بفتحات هوائية أيضا، مع مستشعرات حركة لمساعدة قائد السيارة على تحديات الطريق المختلفة.

كما ظهرت كيا بروسييد جي تي موديل 2022 بمصابيح خلفية حادة تعمل بتقنية led light، و عادم ثنائي الأداء، مع سبويلر خلفي، و عواكس ضوئية، بالإضافة إلى الشعار الجديد لشركة KIA، و تتوفر من الداخل بالعديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة و منها زر تفعيل و إيقاف المحرك، و لوحة عدادات كبيرة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.25 بوصة، و نظام صوتي JBL Premium مع 8 مكبرات صوتية.

كيا بروسييد جي تي موديل 2022 السيارة بروسييد جي تي موديل 2022 بروسييد جي تي موديل 2022 الجديدة

ترشيحاتنا

ماذا يعني إيموجي القلب الأزرق في تطبيق واتساب؟

ستاد جديد.. مصيلحي يعلن مفاجأة سارة لجماهير نادي الاتحاد السكندري

لـ صالح هاني العتال..تغريم مرتضى منصور وإلزامه بالتعويض في 3 قضايا

الرئيس السيسي يطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

كيا تكشف الستار عن بروسييد جي تي موديل 2022 .. صور

حظر إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تامر حسني لم يخطئ.. والد حلا شيحة يفجر مفاجأة حول فيلم مش أنا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

قرار كويتي عاجل بترحيل هذه الفئة من الوافدين

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

فيديو

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ