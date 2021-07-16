بإمكانيات قوية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتفى أوبو Reno 6 5G وReno 6 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo، هواتف سلسلة رينو6 في الهند، والتي تضم إصدارات Reno 6 5G و Reno 6 Pro 5G، بعد أن قامت بإطلاق ثلاثة طرازات منها فى وقت سابق من العام فى الأسواق الصينية، اثنان منها فقط وصلتا إلى الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، تعد الهند المحطة الثانية في خطة أوبو لإطلاق سلسلة هواتفها المتوسطة الفئة، وسيكون هاتف Reno 6 5G، متاحًا اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، مقابل سعر يعادل 402 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري).

وبينما سيتوفر هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، في الأسواق الهندية اعتبارا من 20 يوليو الجاري، مقابل سعر حوالي 536 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و400 جنيه مصري)، سيتوفر كلا الهاتفين بلونين الأسود والأزرق.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G

يأتي هاتف أوبو Reno 6 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، و بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، عينات تعمل باللمس 180 هرتز.

وجاء هاتف أوبو Reno 6 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.



ويعمل هاتف Reno 6 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 900، ومقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.3 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 6 5G، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

هاتف أوبو Reno 6 5G



مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6 Pro 5G



يشمل هاتف Reno 6 Pro 5G، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا فى الثانية.

ويقدم هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر أحادى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.



ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، بمعالج من نوع Dimensity 1200، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.3 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

يحتوي هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.