عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات قوية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتفى أوبو Reno 6 5G وReno 6 Pro 5G

هاتفى أوبو Reno 6
هاتفى أوبو Reno 6 5G و Reno 6 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo، هواتف سلسلة رينو6 في الهند، والتي تضم إصدارات  Reno 6 5G و Reno 6 Pro 5G، بعد أن قامت بإطلاق ثلاثة طرازات منها فى وقت سابق من العام فى الأسواق الصينية، اثنان منها فقط وصلتا إلى الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، تعد الهند المحطة الثانية في خطة أوبو لإطلاق سلسلة هواتفها المتوسطة الفئة، وسيكون هاتف Reno 6 5G، متاحًا اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، مقابل سعر يعادل 402 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري).

 

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO A16 القادم من أوبو .. صور

 

وبينما سيتوفر هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، في الأسواق الهندية اعتبارا من 20 يوليو الجاري، مقابل سعر حوالي 536 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و400 جنيه مصري)، سيتوفر كلا الهاتفين بلونين الأسود والأزرق.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G

يأتي هاتف أوبو Reno 6 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، و بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، عينات تعمل باللمس 180 هرتز.

وجاء هاتف أوبو Reno 6 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.
 
ويعمل هاتف Reno 6 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 900، ومقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.3 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 6 5G، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

Oppo Reno6 5G
هاتف أوبو Reno 6 5G


مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6 Pro 5G


يشمل هاتف Reno 6 Pro 5G، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا فى الثانية.

ويقدم هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر أحادى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.
 
ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، بمعالج من نوع  Dimensity 1200، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.3 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

يحتوي هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

Oppo Reno6 Pro 5G
هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G
أوبو Reno 6 5G Reno 6 Pro 5G هاتف أوبو سلسلة رينو6

موضوعات متعلقة

أوبو تستعد لإطلاق تحفتها Oppo Reno 6Z بمواصفات جبارة

شاهد.. أوبو تطور إصدارا جديدا من Reno5 بتصميم أقوى للألعاب

بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات

بإمكانات جبارة أوبو تستعد لإطلاق Oppo Reno6 Pro 5G عالميا.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ