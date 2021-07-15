استئصال ورم خبيث لمريضة بـ أورام أسوان

صرح الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان بأنه لا توجد حالات قوائم إنتظار بالمركز حيث أن كتيبة عمليات مركز أورام أسوان نجحت في إنهاء قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور محمد شوقي بأنه تم إجراء 24 عملية جراحية متنوعة خلال يومي الأربعاء والخميس 14و15 يوليو الجاري وجميعها حالات متقدمة وذات مهارة فائقة تنوعت ما بين حالات إستئصال قولون ومستقيم ومثانة وثدي ورحم إلى غير ذلك من عمليات الأورام الصعبة .

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وأشار محمد شوقي في تصريحات خاصة بأنه من أبرز هذه العمليات حالة إستئصال ورم خبيث مرتجع بالقفص الصدري لمريضة ثلاثينية العمر، و تم إستئصاله بحد أمان جراحى تطلب معه إستئصال جزء من الرئة اليمنى وثلاث أضلع من القفص الصدري للمريضة بمركز أورام أسوان، ثم تركيب شبكة جراحية والتأكد من نجاح العملية.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان أن إدارة المركز تتوجه بخالص الشكر والتقدير للطاقم الذي أجرى الجراحة والمكون من الدكتور إبراهيم عبد الرحمن إستشاري الجراحة، والدكتور غادة مرسي إستشاري التخدير ومدير العمليات، وأخصائي الجراحة الدكتور محمد عبد الرءوف، وأيضا أخصائي الجراحة الدكتور رامي مراد، بجانب أخصائي التخدير الدكتور أطهر، هذا بالإضافة إلى طاقم التمريض أسماء مشرفة العمليات ، وفني تمريض المساعد في العملية محمد أبو الحمد.

ولفت الدكتور محمد شوقي إلى أنه تم دخول الحالة للرعاية المركزة تحت إشراف الدكتور أحمد سراج إستشاري الرعاية المركزة، والدكتور رشاد الشرقاوي أخصائي الجراحة مع تحسن ملحوظ بالحالة.

هذا وكانت قد عقدت الإدارة الصحية بكوم أمبو شمال أسوان إجتماعاً مع مسئولي الوحدة المحلية للمركز والمدينة للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وهو الذي يأتي في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ، وفي ظل الإستعدادات المكثفة لإنطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وقد حضر فعاليات الاجتماع الدكتور عز الدين حامد مدير الإدارة ، ويوسف خيري منسق التوعية والإعلام بكوم أمبو، بجانب أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية ، وأيضا عدد من رؤوساء القري والأحياء .

وتم خلال الإجتماع التعريف بالمنظومة والخدمات الطبية التي ستقدم فيها للمواطن الأسواني ، كما تم التنسيق لوضع آلية للعمل والتعاون المشترك للمساهمة في زيادة إقبال المواطنين بقري كوم أمبو علي التسجيل وفتح الملفات للإستفادة المثلي من المنظومة فور تشغيلها .