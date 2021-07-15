السيسي: أجدد العهد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة عازمين على المضي نحو البناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أجدد العهد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتنا العظيمة عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء متملكين القدرة الشاملة ومستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية".



وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة: "داعمين للمزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بشبابنا".

حياة كريمة

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.