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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مهرجان أسوان

مهرجان أسوان: نعيش في مصر سينما ذكورية.. ونستقبل أفلام تنتتصر للمرأة

صدى البلد

أكدت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة، أن المهرجان عرف سينما المرأة  بأنه أي فيلم يتطرق لقضايا المرأة سواء كانت من صناعة رجل أو امراة، حيث إنه يجب أن يكون الفيلم منتصر لقضايا المرأة ومواجهة المشاكل والعنف، إلا أن مصر به سينما ذكورية لا تخلى من بعض القضايا التي تهتم بالرجال.

وأضافت "كامل"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الاهتمام بالمرأة وسينما المرأة في مصر، مؤكدة أن المهرجان يعمل لتنوير قضايا المراة، كما أن هناك الكثير من الأفلام قدمت قوة وعمل المرأة، منوهة إلى أن المهرجان هذه الدورة ناقش الرقمنة والعنف أثناء جائحة كورونا وعلاقته بالإبداع.

أشارت إلى أن المهرجان جسر ثقافي بين المجتمع الأسواني وشبابه ونساءه وصانعي الأفلام، كما انه تم اكتشاف الكثير من الأوجه الجيدة من خلال الورش التي يقدمها المهرجان في أسوان، مؤكدة أن الورش نسبتها الأكبر من نساء اسوان، منوهة إلى أن هناك أكثر من 1000 شاب يتعطشون لتعلم السينما، مشددة على أن وزارة الثقافة والسياحة هم من يدعموا المهرجان.
 

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