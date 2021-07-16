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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

صدى البلد

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1.3 ألف شخص جراء الفيضانات في المنطقة.

وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها أمس الخميس، إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر في ألمانيا وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي ألمانيا بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي ألمانيا أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصا.

والأربعاء، غرق أحد رجال الإطفاء ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة سكان تقطعت بهم السبل يوم الأربعاء.

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وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في إلأميا تحذيرا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وأعلنت سلطات ألمانيا فقدان 30 شخصًا إثر الفيضانات العارمة، فيما نشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلت حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة "دبليو دي آر" العامة.

وقال بيرند ميليج المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات في ألمانيا "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط"، وأضاف "أن أمرا كهذا، وبهذه الشدة، يعد غير معتاد بالمرة في الصيف".

المانيا الفيضانات الفيضانات ألمانيا مدينة هاجن هاجن

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