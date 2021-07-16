بنات أبو العروسة .. ولاء الشريف تحتفي بخطبة كارولين عزمي

احتفت الفنانة ولاء الشريف بخطبة زميلتها كارولين عزمي على بيشوي ويليم، ونشرت صورا من حفل الخطوبة على حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها بكلمات تهنئة بشقيقتها في مسلسل أبو العروسة.

ونشرت ولاء الشريف صورا لها من حفل خطوبة كارولين عزمي وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة".

ولاء الشريف من حفل خطوبة كارولين عزمي

خطوبة كارولين عزمي

احتفلت كارولين عزمي بحفل خطوبتها الخميس، على رجل الأعمال بيشوي ويليم، واقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وكان “صدى البلد”، انفرد بإعلان خطوبة الفنانة الشابة كارولين عزمي على رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم .

وحرص الثنائي على تبادل التعليقات لبعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وبيشوي هو ابن رجل الأعمال الشهير سمير ويليم.