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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان من الطب البيطري لمتابعة شوادر بيع أضاحي العيد بسيناء

اضاحي العيد في أسواق
اضاحي العيد في أسواق سيناء

 

 

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة شمال سيناء ، انه تم تشكيل لجان من المديرية والإدارات التابعة للمرور على أسواق الماشية وشوادر بيع الأضاحى للتأكد من خلو أضاحي العيد المعروضة للبيع  في الاسواق من الأمراض الوبائية، وقال الدكتور حسن البيك مدير عام المديرية بالمحافظة ، إن اللجان البيطرية التي تقوم بالمرور على الأسواق والشوادر لم ترصد أية أمراض وبائية فى الأضاحي التى يتم عرضها للبيع حتى الآن.

المجزر الآلي:


مشيرا إلى انه تم تجهيز المجزر الآلي الجديد في المنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد غرب العريش ،للعمل خلال أيام عيد الاضحي  مجانًا للأهالي تيسيرًا عليهم وحفاظًا على البيئة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وأشار الدكتور حسن البيك ، الى أن باقي المجازر في مدن المحافظة ، جاهزة لذبح أضاحى المواطنين .. حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شمس رابع أيام العيد .. فضلًا عن توفير طبيب بيطرى للإشراف على عملية الذبح ، وتوفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل .. حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار .. مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر ، وكذا رفض أى ذبيحة ما لم تكون  مطابقة للشروط .

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محافظ شمال سيناء يزف بشرى لأهالي رفح


 

عيد الاضاحى لجان شوادر سيناء

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