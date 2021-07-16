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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعرها 13 ألف جنيه.. جامعة كفر الشيخ تكشف تفاصيل ابتكار سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

سيارة تعمل بالطاقة
سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ، على خلفية ابتكار طلاب بالجامعة لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية ، إن هذا المشروع ليست أول مشروع متميز لطلاب جامعة " كفر الشيخ " ، وكانت لهم سابقة ، من قبل ، في صناعة روبوت ، ومقهى ذكي  ، بكلية الذكاء الصناعي  .

وأضاف الدكتور رضا صالح، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح"، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن رئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع المسؤولين بالجامعة، لا يتهاونون في تقديم الخدمات لطلاب الجامعة .

وأشار نائب رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن سرعة السيارة تصل ل 80 كيلومترا في الساعة ، وهي قابلة للتطوير ، وسعرها يصل لـ 13 ألف جنيه .

ولفت إلى أن الجامعة طلبت من الطلاب تسجيل ، هذا المشروع ، بشكل علمي دقيق، وذلك لتقديم هذا الاختراع للجهات المسؤولة ، ودخوله لخطوط الإنتاج.

وأوضح أن مشروعات الجامعة لم تتوقف ، هذا العام ، عند ذلك ، بل وصلت لابتكار طرق متطورة للكشف الذكي عن أمراض الجلد ، ومشروع للكشف الذكي عن أمراض العيون .

عميد كلية الحاسبات بكفر الشيخ يكشف تفاصيل "الروبوت زيكو"

خصص برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين حلقة خاصة للحديث عن ابتكار جديد لمواجهة فيروس كورونا، وأن هذا الابتكار عبارة عن روبوت، لتقديم المشروبات ، أن هناك فريق من طلاب كلية الحاسبات بجامعة كفر الشيخ هم من اكتشفوا هذا الابتكار.


وقال الدكتور أسامة سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ، إن الطلاب المبتكرين لـ الروبوت زيكو، لديهم ماهرة وفكر عظيم، وأن هناك بعض التطورات التي ستتم على الروبوت.


ولفت إلى أن الجامعة توفر كل الدعم المادي لـ الطلاب، وأن الجامعة مهتمة بالابتكارات و الاختراعات.


وأشار إلى أن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يهتم بهذا المشروع، وهناك متابعة تتم لـ خرجين الكلية لتقديم كل ما هو جديد.

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