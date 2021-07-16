لن يذبحوا.. شاهد.. مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

بعدما كان الذبح هو المصير الوحيد في انتظار الماعز المعوقين بسبب فقدان أطرافها القدرة على الحركة تمنح مزرعة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية مجموعات من الماعز المعوقين فرصة ثانية للحياة عن طريق إعادة تأهيلهم بوسائل شبيهة بطرق علاج البشر.

وأصبحت مزرعة «جوتس أوف أنارشي» في مدينة هامبتون ملاذاً للعشرات من حيوانات الماعز التي تعيش بتحديات مختلفة مثل شلل الأطراف أو العمى والتشوهات حسبما ذكر موقع «abc7 news» الأمريكي.

طريقة العلاج

وعن طريقة علاجهم، تقول ليان لوريسيلا، مديرة مزرعة إعادة تأهيل الحيوانات: «نستخدم هنا مصطلح (قاتل مثل الماعز) ليعكس حجم التحديات التي تعيش معها هذه الحيوانات، فهي تقاتل من أجل الحياة بقوة تفوق عزيمة البشر».

وتضيف ليان، التي تركت وظيفتها ذات العائد المادي المجزي كمتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، أنها وقعت في حب حيوانات المزرعة، وقررت تخصيصها كمركز لإعادة تأهيل الماعز.

فنيين متخصصين

وتعمل صاحبة المزرعة مع فنيين متخصصين في تصميم الأطراف الصناعية، لتخصيص أطراف وعجلات لمساعدة الماعز التي تعاني شلل الأطراف على الحركة والتجول بحرية، وأبز ذلك أنهم يصنعون كل شهرين أطرافًا اصطناعية مخصصة لمبتوري الأطراف.

وأضافت لوريسيلا: «الأطباء البيطريون في حيوانات المزرعة لا يفعلون هذا حتى لأن هذه الحيوانات مخصصة للذبح ، وفي معظم الأوقات يوصون بالقتل الرحيم لها؛ لذلك كان علينا حقًا أن نكون رفقاء جدًا».

وأشارت إلى أنه على الرغم من الخسائر العاطفية والاقتصادية لإنقاذ حيوانات المزرعة وإعادة تأهيلها ، يعمل فريق الإنقاذ بلا كلل لضمان ازدهار كل حيوان تحت رعايتهم رغم كل الصعاب.

ونوهت ليان لوريسيلا: «حيواناتنا تلهمنا كل يوم، ونأمل أن تلهمك أيضًا».

وأصبحت المزرعة، المتخصصة في إنقاذ وإعادة تأهيل أكثر من 250 حيوانًا مع تحديات متنوعة مثل العمى والتشوهات والاضطرابات العصبية ملاذًا للحيوانات المتجهة إلى الذبح.