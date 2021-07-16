عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن يذبحوا.. شاهد.. مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

مزرعة أمريكية تتخصص
مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

بعدما كان الذبح هو المصير الوحيد في انتظار الماعز المعوقين بسبب فقدان أطرافها القدرة على الحركة تمنح مزرعة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية مجموعات من الماعز المعوقين فرصة ثانية للحياة عن طريق إعادة تأهيلهم بوسائل شبيهة بطرق علاج البشر. 

وأصبحت مزرعة «جوتس أوف أنارشي» في مدينة هامبتون ملاذاً للعشرات من حيوانات الماعز التي تعيش بتحديات مختلفة مثل شلل الأطراف أو العمى والتشوهات حسبما ذكر موقع  «abc7 news» الأمريكي.

طريقة العلاج

وعن طريقة علاجهم، تقول ليان لوريسيلا، مديرة مزرعة إعادة تأهيل الحيوانات: «نستخدم هنا مصطلح (قاتل مثل الماعز)  ليعكس حجم التحديات التي تعيش معها هذه الحيوانات، فهي تقاتل من أجل الحياة بقوة تفوق عزيمة البشر».

وتضيف ليان، التي تركت وظيفتها ذات العائد المادي المجزي كمتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، أنها وقعت في حب حيوانات المزرعة، وقررت تخصيصها كمركز لإعادة تأهيل الماعز.

فنيين متخصصين 

وتعمل صاحبة المزرعة مع فنيين متخصصين في تصميم الأطراف الصناعية، لتخصيص أطراف وعجلات لمساعدة الماعز التي تعاني شلل الأطراف على الحركة والتجول بحرية، وأبز ذلك أنهم يصنعون كل شهرين أطرافًا اصطناعية مخصصة لمبتوري الأطراف.

وأضافت لوريسيلا: «الأطباء البيطريون في حيوانات المزرعة لا يفعلون هذا حتى لأن هذه الحيوانات مخصصة للذبح ، وفي معظم الأوقات يوصون بالقتل الرحيم لها؛ لذلك كان علينا حقًا أن نكون رفقاء جدًا». 

وأشارت إلى أنه على الرغم من الخسائر العاطفية والاقتصادية لإنقاذ حيوانات المزرعة وإعادة تأهيلها ، يعمل فريق الإنقاذ بلا كلل لضمان ازدهار كل حيوان تحت رعايتهم رغم كل الصعاب.

ونوهت  ليان لوريسيلا: «حيواناتنا تلهمنا كل يوم، ونأمل أن تلهمك أيضًا». 

وأصبحت المزرعة، المتخصصة في إنقاذ وإعادة تأهيل أكثر من 250 حيوانًا مع تحديات متنوعة مثل العمى والتشوهات والاضطرابات العصبية  ملاذًا للحيوانات المتجهة إلى الذبح.

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

ماعز اطراف صناعية فقدان القدرة على الحركة ماعز معوق علاج الماعز المعوق مزرعة أمريكية الماعز المعوقين

ترشيحاتنا

منطقة مقطوعة.. أب وأم يتركان إبنتهما على جزيرة صحراوية

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم جماهير كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

إقرار 7 قوانين.. حصاد مجلس النواب من 11 حتى 15 يوليو 2021

لن يذبحوا.. شاهد.. مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

وزيرة الهجرة تكرم السفيرين اليوناني والقبرصي ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة

كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ عالم أزهري يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

منظومة التراخيص الجديدة.. 6 إجراءات لابد من تنفيذها قبل البناء

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ