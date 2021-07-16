الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يلتقي البابا تواضروس ويؤكد: الأشاعرة لا تكفر أحدا

شهدت مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في تقرير يبرز أخبار الأزهر في أسبوع.

شيخ الأزهر والبابا تواضروس



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجمع من علماء الأزهر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم “الأربعاء” بمقر مشيخة الأزهر، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

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شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية



استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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الإمام الأكبر يرحب باستقبال أئمة الأوقاف



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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شيخ الأزهر: المذهب الأشعري لا يكفر أحدا



يقدم جناحا الأزهر الشريف وحكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزوارهما كتاب "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع"، تأليف الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري، المتوفى سنة: ٣٢٤ هجرية، تقديم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحققه وقدم له وعلق عليه أ.د حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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ماذا لو غاب الأزهر؟



يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "رؤية إسلامية في قضايا العصر"، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رحمه الله.

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برامج بيت الزكاة

عقد جناح الأزهر الشريف، المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوة نقاشية افتراضية تحت عنوان "دور بيت الزكاة والصدقات المصري في تحقيق التكافل الاجتماعي".

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الضويني والفقي عضوين بهيئة كبار العلماء



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على قرار بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور فتحي عثمان الفقي، أستاذ الفقه المتفرغ بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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الأزهر يطلق المسابقة العالمية



أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المسابقة العالمية‏ "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنوع وتعايش" في موسمها الثاني، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم ‏‏(ما قبل جامعي- جامعي- دراسات عليا).

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حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب



قدم جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره العديد من الإصدارات والندوات الافتراضية والفعاليات؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

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تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع بـ كلية الشريعة



تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، مؤتمرها الدولي الدولي الرابع تحت عنوان “التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي”.

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