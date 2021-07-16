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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال حملة تمونية مكبرة بقنا

ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية و لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صدى البلد


شنت مديرية الطب البيطري بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك و الرقابة التجارية، حملات تفتيشية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات في ٦ مراكز بالمحافظة شملت" أبو تشت - نجع حمادي - دشنا - قنا - قوص - نقادة".

 

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتطهير الأسواق والمحلات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، و ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأمراض ، قبيل عيد الأضحي المبارك.

 

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و أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا ، بأن الحملات أسفرت عن تحرير ٢٣ محضر  مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

و أضاف يوسف ، تم ضبط ٩٦ كجم كبده مجمدة ، و مصنعات لحوم ودجاج مجمد منتهية الصلاحية ، و بها تغير في اللون والقوام مع انبعاث رائحة كريهة مع وجود سوائل انفصالية مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

و تابع يوسف ، بالإضافة إلى ٩٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، و ١٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

 

وأكد يوسف ، بأن الحملات الرقابية مستمرة و نستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة و منافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى، سواء صحيا أو مادياً.

 

 

مديرية الطب البيطرى قنا حماية المستهلك حملات لحوم

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