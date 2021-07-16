عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور عدد كبير من وزراء مالاوي ونوابهم.. سفارة مصر تحتفل بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة| صور

احتفال سفارة مصر
احتفال سفارة مصر بذكرى 23 يوليو بحضور كبار وزراء مالاوي

أقام السفير حسن شوقى، سفير مصر في ليلنجواي، احتفالاً بالذكرى 69 لـ ثورة 23 يوليو المجيدة بدار السكن والتي تواكبت كذلك مع الذكرى 57 لتبادل العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومالاوي، وكان ضيف الشرف وممثل رئيس الجمهورية المالاوي في الاحتفال هو وزير الخارجية إيزنهاور مكاكا. 

حضر الحفل عدد كبير من الوزراء المالاويين ونوابهم، بالإضافة إلى رئيس البرلمان ونائبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد كبير من أعضاء البرلمان. كما شارك في الاحتفال رؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة وأعضاء الجالية المصرية.

وأشار السفير حسن شوقى في كلمته إلى مبادئ ثورة 23 يوليو من كرامة ومساواة وعدالة اجتماعية واستقلال، منوهاً إلى دور مصر في مقاومة الاستعمار ودعم حركات التحرير. 

كما نوه إلى أن الاحتفال يتواكب كذلك مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التي حمت الدولة المصرية من الإرهاب ومحاولات تغيير هوية وثقافة وحضارة الدولة المصرية. 

سفير مصر بـ ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية فرص الاستثمار في مالاوي

وأضاف أن الحفل يتزامن أيضا مع الذكرى 57 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومالاوي، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين وتطورها في الفترة الأخيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، ونوه إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري والبرلماني، بالإضافة إلى زيارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى مالاوي للاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات ومصانع الأسمدة والتبغ. 

وأشار السفير في كلمته إلى أوجه الدعم المصري المستمر لمالاوي، مؤكداً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العلاقات بين مصر ومالاوي على جميع الأصعدة. 

كما تطرق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والجهود التنموية التي تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات التعليم والاتصالات والسياحة، وللإرشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى ونجاحه في تخطي الآثار السلبية لفيروس كورونا. 

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية المالاوي في كلمته، نيابة عن رئيس الحكومة المالاوية، إلى تقدير بلاده للقيادة السياسية المصرية على ما تقوم به من أجل مالاوي كشريك للتنمية منذ استقلالها عام 1964، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتدريب الكوادر المالاوية في المجالات الحيوية للتنمية. 

شكري وممثل السياسة الخارجية الأوروبي يتفقدان معرضا للصور حول الحضارة المصرية

كما أثنى الوزير على مساعدة مصر لمالاوي بشكل دائم فى مواجهه الأزمات، منوهاً إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها مصر لمساعدة الحكومة المالاوية لمواجهة إعصار إيداى والمساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا والدعم المصري اللوجيستي لإقامة أكاديمية دبلوماسية في مالاوي

وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاستثماري من تطورات ايجابية، خاصة زيارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المتعددة إلى مالاوي، وسعي مالاوي إلى تعزيز هذه العلاقات في إطار الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. 

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أنه يعتبر مصر مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، وشريك استراتيجي لمالاوي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالجهود المصرية لتسوية الأزمات في القارة الافريقية  والشرق الاوسط، والدور المصري الرائد في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وتعزيز وحدتها وتكاملها.

السفير المصرى في ليلنجواي يقيم احتفالاً بالعيد الوطنى في ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة
السفير المصرى في ليلنجواي يقيم احتفالاً بالعيد الوطنى في ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة
كبار وزراء مالاوي في السفارة المصرية يحتفلون بذكرى ثورة 23 يوليو
كبار وزراء مالاوي في السفارة المصرية يحتفلون بذكرى ثورة 23 يوليو
وزير الخارجية المالاوي في كلمته نيابة عن رئيس حكومة ليلونجوي
وزير الخارجية المالاوي في كلمته نيابة عن رئيس حكومة ليلونجوي
سفير مصر في مالاوي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لثورة 23 يوليو
سفير مصر في مالاوي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لثورة 23 يوليو
سفير مصر ووزير الخارجية المالاوي
سفير مصر ووزير الخارجية المالاوي
مصر 30 يونيو ثورة 30 يونيو الأمم المتحدة الإصلاح الاقتصادى برنامج الاصلاح الاقتصادي الإقتصاد المصرى المخابرات العامة رئيس الجمهورية الدولة المصرية جهاز المخابرات العامة برنامج الاصلاح الجالية المصرية العلاقات بين البلدين المجلس الاعلى المستثمرين المصريين رئيس جهاز المخابرات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو البعثات الدبلوماسية السفير حسن شوقي رئيس جهاز المخابرات العامة

موضوعات متعلقة

انعقاد الاجتماع التمهيدي للجنة اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية

بعد نيلها الدكتوراة الفخرية من جونز هوبكنز.. ميركل: لا أخطط لخوض انتخابات سبتمبر في ألمانيا

مجلس العموم البريطاني يوافق بالإجماع على المقاطعة الدبلوماسية لـ أولمبياد 2022 في بكين

أول تعليق لـ الكرملين على اتهام بوتين بدعم فوز ترامب بعملية استخباراتية سرية

بلجيكا تغلق مفاعلا نوويا بعد تسرب الهيدروجين

الشخص بـ 400 دولار.. عنصر بحرس الحدود الأمريكية يعترف بتهريب مهاجرين إلى أمريكا

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

محكمة أمريكية ترفض الطعن على رفع حظر تيك توك

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.. صور

سكوتر ينهي حياة عالم روسي بطريقة مأساوية| تفاصيل

وزير الأوقاف: مشروع حياة كريمة من حقوق الفقراء على الأغنياء.. فيديو

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

أول تحرك برلماني بشأن الاستعداد لـ الموجة الرابعة من كورونا في مصر

قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.. اختفاء رباع أوغندي في اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ