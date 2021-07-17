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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو امتحان مادة الحديث، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي، في موعدها اليوم السبت، كما هو مخطط سلفًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة عيد الأضحى من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.

 

مواعيد امتحانات العلمي

وبدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما امتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو أدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 8 يوليو أدى الامتحان في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، واليوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي
 


ويؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

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