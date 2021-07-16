جامعة حلوان فى أسبوع .. قوافل طبية وتوعوية بمنطقة كفر العلو.... و تنظيم ورش فنية للمبتدئين في "فن الديكوباج" بكلية التربية

جامعة حلوان :

ورش فنية للمبتدئين في "فن الديكوباج" بكلية التربية

ورشة عمل حول التحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية

تطلق قوافل طبية وتوعوية بمنطقة كفر العلو

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الاستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والأستاذة الدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.

ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز.

أقام مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة تحت عنوان " تحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية "، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي ، و حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد مصطفى عمران الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم بجامعة حلوان، و أدار ورشة العمل الاستاذة الدكتورة أمانى السيد عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمى .



وتضمنت ورشة العمل التعريف بالإحصاء الحيوي ودورها فى البحوث السريرية وأنواع البيانات الوصفية والكمية ،والتعرف على أهمية قيمة فرضية العدم ( عدم وجود علاقة أو فرق ذو دلالة إحصائية بين متغيرين أو أكثر من متغيرات الدراسة)، وكذلك مفهوم التوزيع الطبيعي للبيانات وتأثيره على إختيار الاختبارات الإحصائية، وهى التي تستخدم فى حالة وجود التوزيع الطبيعي للبيانات ويطلق عليها اسم الأختبارات البارامترية، أما فى حالة عدم وجود التوزيع الطبيعي للبيانات يتم استخدام الاختبارات اللاباراميترية. بعد جمع البيانات، باستخدام برامج الإحصاء لتلخيص هذه البيانات وعرضها وعلى سبيل المثال إذا كانت القيم ليست موزعة توزيع الطبيعي، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى استخدام الوسيط بدلا من الوسط، لأنه انسب في مثل هذه الحالة وإذا كان المطلوب تقدير الفروق في المتوسط بين مجموعتين مستقلتين فإننا نلجأ إلى استخدام اختبار T وإذا أردنا أن نقيم برنامجا لنرى التغير الحاصل عند الأفراد، فسيكون قياس الفروق مبنيا على (العلامات القبلية والبعدية) وستكون الفروق في المتوسطات هي الفروق بين القبلية والبعدية.



كما ناقشت ورشة العمل تعريف مجال الثقة وأهميتة فى تقييم النتائج الإحصائية وتعريف الارتباط بين المتغيرات الإحصائية وأهمية اشارة معامل الارتباط الموجبة التي تدل على تناسبا طرديا بين المتغيرات اما اشارة معامل الارتباط السالبة تدل على تناسب عكسى بين المتغيرات وفى حالة وجود التوزيع الطبيعي للبيانات الإحصائية فإن معامل ارتباط بيرسون هو الذي يجب أن يستخدم. اما فى حالة عدم التوزيع الطبيعي للبيانات الإحصائية فإن معامل ارتباط سبيرمان هو الذى يجب أن يستخدم.



