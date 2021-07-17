عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار طالب جامعي بالبحر اليوسفي في ظروف غامضة بالمنيا

انتحار طالب جامعي
انتحار طالب جامعي

انتحر طالب جامعي ألقي بنفسه داخل مياه البحر اليوسفي أمام مركز العدوة في شمال المنيا ، وذلك في ظروف غامضة، وتوالي فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثته التي جرفها التيار لانتشالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أهالي مركز العدوة، بقيام طالب جامعي يدعي "ع.ك.ا" 18 سنه ، بالقاء نفسه من أعلى كوبري البحر اليوسفي بمدينة العدوة، منتحرا في ظروف غامضة.

انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطالب التي جرفها التيار وتعذر انتشالها بمعرفة الأهالي، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف والتي كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة البحث عن الجثة وانتشالها.

وكان مركز مغاغة، قد شهد الإثنين الماضي، انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمدينة مغاغة، وأفادت تحريات أولية أجرتها إدارة البحث الجنائي أن سبب انتحاره وقوع مشادة بينه وأحد أفراد أسرته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتحار طالب بالصف الثاني الثانوي العام يدعي "ع-خ-ك" 18 عاما، مقيم بمدينة مغاغة، انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وجري نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات ومعرفة دوافع وقوع الحادث.

 

المنيا النيابة العامة طالب انتحار الأجهزة الامنية كوبرى اليوسفى البحث الجنائي انتحر قوات الانقاذ

موضوعات متعلقة

صحة المنيا: إجراء 20 الف تحليل كورونا داخل المستشفيات فى يونيو

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث

موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لتقديم المساعدة والدعم في أزمة سد النهضة

الصحة : تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

فيسبوك يرد على بايدن: اتهامات التضليل حول كورونا لن تشتت تركيزنا

تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ