انتحار طالب جامعي بالبحر اليوسفي في ظروف غامضة بالمنيا

انتحر طالب جامعي ألقي بنفسه داخل مياه البحر اليوسفي أمام مركز العدوة في شمال المنيا ، وذلك في ظروف غامضة، وتوالي فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثته التي جرفها التيار لانتشالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أهالي مركز العدوة، بقيام طالب جامعي يدعي "ع.ك.ا" 18 سنه ، بالقاء نفسه من أعلى كوبري البحر اليوسفي بمدينة العدوة، منتحرا في ظروف غامضة.

انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطالب التي جرفها التيار وتعذر انتشالها بمعرفة الأهالي، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف والتي كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة البحث عن الجثة وانتشالها.

وكان مركز مغاغة، قد شهد الإثنين الماضي، انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمدينة مغاغة، وأفادت تحريات أولية أجرتها إدارة البحث الجنائي أن سبب انتحاره وقوع مشادة بينه وأحد أفراد أسرته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتحار طالب بالصف الثاني الثانوي العام يدعي "ع-خ-ك" 18 عاما، مقيم بمدينة مغاغة، انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وجري نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات ومعرفة دوافع وقوع الحادث.