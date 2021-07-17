الأهلي يبحث عن العاشرة على أراضي المغرب أمام كايرز تشيفز الطموح

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهة السبت المقرر لها التاسعة مساء علي ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشاهد بيتسو موسيمانى عشر مباريات للمنافس سواء فى دورى جنوب إفريقيا أو دورى أبطال إفريقيا. وبحسب عضو بالجهاز الفني، فإن موسيمانى لم يعرف طعم الراحة منذ انتهاء مواجهة مصر المقاصة التى حسمها الفريق الأحمر 4-1 بالدورى حتى فى رحلة المغرب، حيث ظل طوال خمس ساعات يتابع المباريات ويدون الملاحظات.

وشاهد موسيمانى ست مباريات لكايزر تشيفز بدورى جنوب إفريقيا مع فرق بلومفونتين سيلتيك وجلانتس وموروكا سوالوز وليوباردز وأروز دربان وتى إس جالاكسي، كما شاهد أربع مباريات بدورى أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزانى ذهابا وإيابا والوداد البيضاوى المغربى ذهاباً وإياباً.



مسحة طبية

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .

ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

كاف يحاضر

وحضر لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والإداري ظهر اليوم، الخميس، محاضرة تنظيمية؛ استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات استلام الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.



جلسة تصوير

وخضع لاعبو الفريق لجلسة تصوير صباح الخميس، بمقر إقامة البعثة في الدار البيضاء، بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وبالتنسيق مع بعثة الأهلي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً داخل البعثة التي تعيش حالة من التركيز؛ من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ إن فريق الأهلي يتدرب بقوة وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وأضاف: «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أنه فريق قوي، ويقدم كرة جماعية ولديه طموح هو الآخر؛ من أجل حصد اللقب للمرة الأولى».



تاريخ مواجهات الاهلي وفرق جنوب إفريقيا



لعب الاهلي امام فرق جنوب إفريقيا 25 مباراة في بطولات إفريقيا وحقق المارد الاحمر الفوزفي 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات .



واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى سبع مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة.



سجل لاعبو الأهلى فى شباك فرق جنوب أفريقيا 32 مرة بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا .



سجل أهداف الاهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الاهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الاهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتجية هدف دون رد في مجموع المباراتين .