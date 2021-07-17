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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة..نجمة آرب أيدول مروة أمين تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

مروة أمين
مروة أمين

انتهت الفنانة مروة أمين ، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول"، من جلسة التصوير الخاصة بفيديو أغنيتها الجديدة "عملة نادرة" التي تعاونت خلالها مع مصور المشاهير محمود عاشور. 

"عملة نادرة" هي أول أغنية تلحنها مروة أمين ومن المقرر طرحها قريبا خلال موسم الصيف،  وكتبها الشاعر الغنائي أدهم معتز، توزيع ومكس محمد شفيق، ديجيتال ماستر أمير محروس، منتح فني ومنفذ رامي أمين. 

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جلسة تصوير أغنية عملة نادرة 

وتعاونت مروة في جلسة التصوير الخاصة بفيديو أغنية "عملة نادرة" مع خبيرة المظهر نور سليمان،  والمكياج بأنامل ميادة سليمان، تصوير محمود عاشور، تصفيف الشعر "او لا لا بيوتي صالون". 

 

مشاركة مروة أمين في أرب أيدول

مروة أمين شاركت في برنامج المواهب "أراب أيدول" في  موسمه الأول، وأيضا في برنامج "إكس فاكتور" عام ٢٠١٣ ضمن فريق الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

مروة طرحت عدد من الأغاني على طريقة السينجل هي كلم، وأكتر حد بكاني، و تستعد لطرح أغنية في خريف العام الجاري من ألحانها أيضا.

 

برنامج أرب أيدول

يذكر أن برنامج « أراب آيدول» له 4 مواسم كان أخرها عام 2017، وفاز بالمركز الأول يعقوب شاهين، بينما حصل أمير دندن على المركز الثاني، وحصل عمار محمد على المركز الثالث. 

وشارك في لجنة تحكيم برنامج أرب أيدول، كلًا من: « وائل كفوري، نانسي عجرم، أحلام، حسن الشافعي» وقدم البرنامج الإعلامى المصرى أحمد فهمي.

مروة مروة أمين الفنانة مروة أمين برنامج أرب أيدول برنامج أرب أيدول عملة نادرة

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