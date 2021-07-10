صابر الرباعي يستعد لطرح أغنية السهرة صباحي.. شاهد التيزر

طرح الفنان صابر الرباعي -عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر- تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم السهرة صباحي، معلنًا عن طرحها خلال الساعات القليلة المُقبلة.

ونشر صابر الرباعي، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «انتظروا أغنية " السهرة صباحي " خلال ساعات .. جاهزين؟»، ليشوق جمهوره ومحبيه لأحدث أغنياته.

أغنية السهرة صباحي لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: RedOne & pat devine، الألحان الإنجليزية : RedOne، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.

آخر أغاني صابر الرباعي

حققت أغنية "عديت أيامي"، للمطرب التونسي صابر الرباعي، نجاحا كبيرا، وتجاوزت مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها على يوتيوب.

عديت أيامي، هي تتر مسلسل "أولاد الغول" الذي سيعرض عبر شاشة قناة التاسعة التونسية في رمضان.

الأغنية موسيقى كريم الطرابلسي وكلمات سليم عبد الله وتوزيع سامي المعتوقْي المسلسل من إنتاج فيرتيجو فيلمز - فاطمة ناصر وأميرة درويش.

المسلسل من إخراج مراد بن الشيخ، تأليف رفيقة بوجدي، وبطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، حلمي الدريدي، فارس الاندلسي، مرام بن عزيزة، سارة حناشي، أميرة درويش، ياسمين بوعبيد، وشاذلي العرفاوي وياسمين بو عبيد وشاكرة رماح.

كليب المعطف

حقق كليب «المعطف» للفنان صابر الرباعي، 151 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 يناير.

كان آخر أعمال صابر الرباعي، هو كليب بعنوان «جريدة الرجل التاني»، من كلمات الشاعر الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

من جهة أخرى، أسس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين وتم إصدار إعلان تأسيسها، وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".

ونشر الفنان صابر الرباعى تعليقا، الأول من نوعه بعد توليه منصب نقيب الفنانين فى تونس، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال صابر في تغريدته: "على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبًا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معًا .. كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والاحترام".