بايدن وفيسبوك على صفيح ساخن| اتهامات لمواقع التواصل بقتل الناس بسبب كورونا

يزداد التوتر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشركة فيسبوك، في ظل تراشق الاتهامات بين الطرفين، بعد اعتبار الرئيس الأمريكي بايدن أن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقدم معلومات مضللة حول فيروس كورونا "كوفيد – 19" بما يتسبب بمزيد من المأساة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن أخطر المعلومات الخاطئة التى يروجها موقع التواصل الإجتماعي أن التطعيم بلقاحات كورونا يؤدي إلى "قتل الناس".

ووجه بايدن رسالة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم فيسبوك قائلا: "إنكم تقتلون الناس، والجائحة الوحيدة التى لدينا تطال أشخاصا لم يتلقوا التطعيم".

رد فيسبوك

من جانبها جاء رد شركة فيسبوك على صفيح ساخن، فقد أوضحت الشركة أن الوقائع تظهر أن مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها تساعد في إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الاتهامات التى وجهها لها الرئيس الأمريكي جو بايدن غير صحيحة وليست مدعومة بحقائق ولن تشتت تركيز الشركة.

وأكدت الشركة أن أكثر من ملياري شخص شاهدوا ملعومات موثقة حول جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، واللقاحات الخاصة به، وهو معدل كبير وأكثر من أي وسيلة أخرى على الانترنت، مشيرة إلة أن أكثر من 3.3 ملايين أميركي استخدموا فيسبوك لمعرفة مكان وسبل التطعيم.

اتهامات أخرى

واتفق عدد كبير من المسؤولين في الولايات المتحدة مع وجه نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد أكد فيفيك مورثي، كبير الأطباء في أمريكا على أن المعلومات المضللة المتنشرة على مواقع التواصل الإجتماعي تزهق أروحا، موضحا أن مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث البيئة.

وطالب مورثي مجموعات التكنولوجيا بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون المعلومات المضللة، ولا يساعدوهم.

الشخصيات العٌصابية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن الأخبار السلبية التي تروج على مواقع التواصل الإجتماعي ليس فقط بشأن فيروس كورونا، ولكن الأخبار السلبية بشكل عام، تؤثر على الناس بشكل كبير ولكن بدرجات مختلفة طبقا لشخصية من يتلقى المعلومة، ولكن المؤكد أن تنشر روح التشاؤم والاكتئاب بالمجتمع.

وأضاف فرويز خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وسط من يتلقى تلك الأخبار يوجد شخصيات تدعى بـ "الشخصيات العُصابية"، وتلك الشخصيات تكون الأكثر تأثرا بالسلب والأخبار المضللة والمتشائمة، ويصابون في حالات ضيقة جدا بالضغط العالي وزيادة نسبة السكر، والالام الجسد وتوترات النوم.

التأكد من صحة المعلومات

وأشار فرويز إلى أنه على سبيل المثال في حال كان هناك أحد الشخصيات العصابية بعد أن تلقت لقاح كورونا، تعرضت لتلك الأخبار السلبية والغير صحيحة، فإنه قد يوهم نفسه بأنه اصيب بتلك الاعراض الكاذبة التى تسبب له مشاكل صحية بالفعل وهي غير صحيحة.

وشدد على ضرورة أن نستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح وأن نتأكد من كل الأخبار التى تنشر بها، حتى لا نقع ضحية من يروجون الأخبار السلبية والمضللة.