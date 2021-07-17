هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وهل يجوز ذبح الأضحية صغيرة السن كثيرة اللحم؟ عالم أزهري يجيب في حوار لصدى البلد

تزامنا مع أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي يتخللها الركن الأعظم في الإسلام وهو الحج ، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويقفون على جبل عرفات، أجرى موقع صدى البلد، حوار صحفي مع الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، للإجابة على أبرز التساؤلات التي تشغل الأذهان.

إلى نص الحوار:

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟



أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على السؤال الذي سشغل بال كثير من الناس وخاصة هذه الأيام ويقول "هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين من خلال صفحة موقع صدى البلد، أن السيدة عائشة قالت في حديث صحيح أنها قالت: "ما صام رسول الله العشر قط" منوها بأن هذا الحديث صحيح ولا غبار عليه.

وأشار إلى أنه ليس معنى أن الحديث صحيح وورد عن السيدة عائشة، أن النبي لم يصم مطلقا في العشر الأوائل من ذي الحجة، بل أن الحقيقة يعني أن النبي لم يصم العشر الأوائل من ذي الحجة مرة واحدة أو مجمعة، لأن اليوم العاشر منها محرم صومه وهو يوم عيد الأضحى المبارك وهو يوم النحر.

وذكر أنه يمكن الاستدلال برواية أخرى عن السيدة حفصة تقول في معناها "أن النبي كان حريصا على صيام بعض الأيام من بينها العشر الأوائل من ذي الحجة" كما يقول الحديث الشريف "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

وأشار إلى أن الصيام مشروع في هذه الأيام، فربما أن النبي لم يكن مع السيدة عائشة كل الأيام ، فكان يأتيها ويأتي غيرها من الزوجات، فربما في يومها كان يفطر النبي، ليبين لنا أن الصيام ليس واجبا، فكلا من السيدة عائشة والسيدة حفصة روت ما رأتها.



أيهما أفضل؟



أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على السؤال الذي يشغل بال الكثير من المسلمين في هذه الآونة وهو "أيهما أفضل.. العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟

وقال العالم الأزهري، في فيديو لصدى البلد، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، كى يعطينا الثواب الجزيل ويجعلنا نتقرب إليه كثيرا.

وأضاف أن بعض العلماء فضلوا العشر الأواخر من رمضان على العشر الأوائل من ذي الحجة لأنهم فيهم ليلة القدر والله أنزل سورة كاملة تتحدث عن ليلة القدر.

وورد أن النبي قال في حديثه الشريف: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

كما أن بعض العلماء فضلوا العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان ، فالله تعالى قال عنها ( وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ ).

واستشهد كذلك بحديث النبي "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر" وقال النبي "من صان سمعه وبصره ولسانه غفر له يوم عرفة".

وأكد أبو اليزيد سلامة، أن الأفضل أن يعبد الله ربه ويخلص النية لله ويتقرب إلى الله بانواع الطاعات، فعليه أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة.

ونوه أن الاجتهاد في هذه الأيام في رمضان والعشر ذي الحجة يحصل فيهم المسلم المجتهد بالعبادة على الثواب الجزيل وغفران الذنوب.

وأشار إلى أن بعض العلماء وفقوا بين أفضلية هذه الأيام، فقالوا إن الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، أما الأيام في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الأيام في العشر الأواخر من رمضان.



كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟



أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول صاحبه: “كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج”؟

وأجاب أحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو لصدى البلد، أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة.

وأضاف، أنه كي يحصل المسلم على ثواب الحج عليه عليه أن يجتهد للذهاب إلى الحج وعليه أن يعلم أنه يدرك بنيته مالا يدركه من عمله.

واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.

وأشار إلى أن النية الخالصة لله لو كانت مبيتة للخروج إلى الحج ولكن منعك العذر بسبب كورونا أو غيرها، فتأكد أن الله أعطاك الثواب العظيم.

ونصح العالم الأزهري بأن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل البالغ عددها 360 مفصل في الإنسان وعلى الإنسان أن يشكر ربه عليها لأنه لو توقف واحد منها يصاب الإنسان بمرض أو شلل، منوها أن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل.

واستشهد بحديث النبي "من صلى الصبح ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ثم يصلي ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".

وذكر أن صلاة الفجر في جماعة والجلوس بعدها لذكر الله وأداء صلاة الضحى، فيكتب للمسلم بذلك أجر حجة وعمرة تامتين.



ذبح الأضحية صغيرة السن كثيرة اللحم

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متعلق بالأضحية، يقول صاحبه "هل يجوز ذبح الأضحية صغيرة السن كثيرة اللحم؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين عبر صفحة صدى البلد، إن الفقهاء الأربعة اشترطوا سن للأضحية في كل نوع من أنواعها وفقا لما ورد عن النبي الكريم.

وأشار إلى أن العلماء في العصر الحديث تنبهوا إلى أن المراد والمقصود من تحديد سن الأضحية التي يراد ذبحها في عيد الأضحى، فوصلوا إلى أن المقصود هو وفرة اللحم.

وذكر أن نظام الغذاء حاليا في تربية الحيوانات يوصل البهيمة إلى وزن من اللحم كثيرا وهو في سن صغير، ولذلك أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز ذبح البهيمة الصغيرة كثيرة اللحم.

الجمع بين الأضحية والعقيقة



أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يخص الأضحية، يقول صاحبه: “هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟”.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين عبر صفحة صدى البلد، إن الشافعية قالوا بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، لأن البقر والجاموس والإبل تكفي عن سبعة أشخاص، فيجوز الواحد يشترك في الأضحية بأكثر من نية.

وتابع: يجوز للمشترك في الذبيحة "الإبل أو البقر أو الجاموس" أن تتعدد نواياه، فيخصص سبع للأضحية وسبع للعقيقة وسبع صدقة وما إلى ذلك، ولكن لا يصح هذا الجمع في الخروف أو الماعز لأنه يجزئ عن شخص واحد فقط.





الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف

الشيخ أبو اليزيد سلامة أحد علماء الأزهر الشريف