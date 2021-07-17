استعدادًا لعيد الأضحى.. تكثيف أعمال تعقيم ونظافة المساجد في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مديرة الاوقاف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك في المساجد بجميع احياء المحافظة، موجها بضرورة تكثيف أعمال تعقيم ونظافة المساجد، وتعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط، وخاصة ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بالتصدي الحاسم وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال ايام العطلات والقيام البناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدا على رؤساء الاحياء و شركة النظافة بضرورة تكثيف الحملات النظافة ورفع المخلفات اول باول وازالة اشغالات الطريق المعتيقة لحركة المارة والمرور بالمناطق المحيطة للمساجد بجميع احياء محافظة الإسكندرية.

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ومن جانبه ؛ اوضح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف في الإسكندرية ، بانه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بين المصلين خلال ايام عيد الاضحي المبارك ، مؤكدا على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، ومشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

هذا واكد خشبة انه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، لافتا الى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا بأنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الاحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتا الى ان غرفة عمليات المديرية منقعدة خلال ايام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.