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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصل على 70ألف جنيه.. النيابة تفرج عن حمو بيكا بعد مشاجرته بمارينا

الفنان حمو بيكا اثناء
الفنان حمو بيكا اثناء الشجار بالساحل الشمالى

أخلت النيابة العامة بمطروح سبيل الفنان حمو بيكا على إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص أمام قرية مارينا بالعلمين، في أعقاب حدوث تصادم بين سيارته وإحدى السيارات.

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وقررت النيابه العامة قبول الصلح بين حمو بيكا والطرف الثاني بعد قيامه بدفع مبلغ 70 ألف جنيه لحمو بيكا نظير إصلاح التلفيات التي حدثت بسيارة بيكا من أجل التنازل عن المحضر.
 

ترجع وقائع الحادث إلى أمس الجمعة أثناء قيام الفنان حمو بيكا وعدد من رفاقه بالتجول في منطقة مارينا حيث اصطدمت به إحدى السيارات، عن طريق الخطأ، وهو ما جعل بيكا يخرج عن شعوره ويخرج من سيارته موجها اللوم لصاحب السيارة الأخرى، وتطورت الأزمة سريعا وبدأ الثنائي في تبادل السباب والتراشق بالألفاظ، وتطور الأمر إلى قيام شرطة العلمين بتحرير محضر بعد اصطحاب الطرفين إلى قسم شرطة العلمين.


وطلب بيكا تعويضا ماديا قدره 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات وصل المبلغ ل150 ألف جنيه، وانتهى الأمر بحصول حمو بيكا على 70 ألف جنيه وتم الصلح.

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