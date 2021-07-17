عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

صدى البلد

فيه ناس بتظهر في حياتنا فجأة بدون مقدمات أو ترتيبات فبتتحرك مشاعرنا ناحيتهم من غير ما نحس، وبتتفتح لهم الأبواب والشبابيك وبنسيبهم يدخلوا بعد ما كانوا واقفين بره زي غيرهم، وبعد ما كان معاملتنا معاهم على القد أتحولت بدون ترتيب لرغي ومقابلات ومشاركات في الأراء والحياة وكل واحد بقى عارف عن الثاني كل حاجة ويوم عن يوم فكرة أن اليوم يعدي من غير ما يكون الثاني موجود فيه بقت مستحيلة لأن اللي أتفتحله الأبواب بقى صاحب بيت وليه سطوة وكلمة بعد ما أتملك كل مافيك.

لكن اللي دخل فجأة بدون مقدمات خرج برضه فجأة بدون أي كلام أو أبداء الأسباب، اختفى وسابك تضرب أخماس في أسداس وتسأل نفسك مليون سؤال وسؤال الغلط كان إيه وفين وليه، وكل ما الفترة طالت كل ما عانيت من غيابة أكتر فبقيت مش عارف ولا قادر تحس بأي حاجة لأنه بعيد، ففقدت شغفك وفضلت وحدتك وبعدت عن كل البشر لأن استمتاعك بالحياة كان معاه ومن بعده مافيش أي حياة. 

ومع مرور الأيام أتحول التفكير في الأسباب لحنين بيقتلك في كل الأوقات واشتياق بيسرق النوم من عينيك ولوم كبير إنه خذلك بعد كل الوعود والعهود اللي على نفسه قطعها، وبعد ما أتقلمت على بُعده وبطلت تبكي على صوره دخلك في صراع نفسي رهيب لما ظهر من تاني يطلب السماح فتحولت حياتك لدرجة جديدة من المعاناة فبقيت تسأل مليار سؤال إيه رجعه من الأساس وإزاي ممكن تثق من تاني فيه وهو اللي باع مرة ممكن يكون فعلاً كان شاريك.

ورغم الكارثة اللي عملها إلا إنك ماسك أعصابك لأقصى الدرجات لأنك فاكر له حاجات تخليك تسكت وتتغاضى وتتصنع البرود وأنت جواك قايد نار مش قادر تسامحه لأن خنجر الغدر أتغرس في قلبك وأنت مغمض ونايم ومدي الأمان.

في النهاية ماتسألش عن أسباب أو مبررات البُعد وطالما لقيته أرتاح في بُعدك عيش أنت حياتك وكملها وكأنه عمره ما دخلها، امشي بمبدأ من استغنى فنحن عنه أغنى واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.

ترشيحاتنا

ننشر مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي القادم

في اليوم العالمي للرموز التعبيرية.. جوجل تعيد تصميم أكثر من 900 رمز تعبيري

رسميا.. جيرو ينضم لنادي ميلان الإيطالي

تبدأ من 65 جنيه.. ننشر أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة وعناوينها بالمحافظات|فيديو

وكالة ناسا تكتشف نظامًا غامضًا تحت جليد القطب الجنوبي.. ما القصة؟

أرقام تاريخية قبل مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

صفحات الغش تنشر إجابات كيمياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط المتسبب في تصوير الامتحان

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

التعليم: بيان رسمي بعدد الغشاشين المضبوطين بلجان الثانوية العامة.. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ