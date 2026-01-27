قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استثمار هولندي مرتقب باقتصادية قناة السويس في الوقود الأخضر
تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
اقتصاد

10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب

الفريق كامل الوزير خلال اللقاء
الفريق كامل الوزير خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة السيد مالو تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات بعرض 2250 مم والألواح الصناعية بعرض 3500 مم، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء تفاصيل المشروع، الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية المرتقبة في قطاع الصلب، بإجمالي استثمارات يقدّر بنحو 10 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا، على مساحة 10 ملايين متر مربع. ويضم المجمع خطوط الدرفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن والجسور وأوعية الضغط والغلايات وألواح القوالب والصفائح الإنشائية الثقيلة، إضافة إلى إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات.

ويشمل المشروع وحدات متقدمة للدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية، ما يوفر منظومة إنتاج متكاملة تخدم قطاعات السيارات والطاقة والبنية التحتية والصناعات الهندسية الدقيقة. ويُسهم المشروع في توفير 15 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الكوادر المصرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.


وأوضح الوزير أن المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد المحلي، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وبناء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاق التصدير، مع تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة والمياه واللوجستيات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.


وأكد كامل الوزير أن الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة المشاريع التي تدعم توطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة، مشدداً على ضرورة التزام المصانع الجديدة في مجال الصناعات المعدنية بالتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة لتقليل تكلفة الإنتاج وخفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء، إضافة إلى الاعتماد على خام الحديد المحلي لتعميق التصنيع المحلي، واستغلال الموارد المتوفرة في مناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان.


واطلع الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، والمشاريع الحالية للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكداً الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

كامل الوزير ألواح السيارات مجمع صناعي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

صعود جديد.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27-1-2026

