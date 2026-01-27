10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة السيد مالو تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات بعرض 2250 مم والألواح الصناعية بعرض 3500 مم، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء تفاصيل المشروع، الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية المرتقبة في قطاع الصلب، بإجمالي استثمارات يقدّر بنحو 10 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا، على مساحة 10 ملايين متر مربع. ويضم المجمع خطوط الدرفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن والجسور وأوعية الضغط والغلايات وألواح القوالب والصفائح الإنشائية الثقيلة، إضافة إلى إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات.

ويشمل المشروع وحدات متقدمة للدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية، ما يوفر منظومة إنتاج متكاملة تخدم قطاعات السيارات والطاقة والبنية التحتية والصناعات الهندسية الدقيقة. ويُسهم المشروع في توفير 15 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الكوادر المصرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.



وأوضح الوزير أن المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد المحلي، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وبناء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاق التصدير، مع تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة والمياه واللوجستيات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.



وأكد كامل الوزير أن الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة المشاريع التي تدعم توطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة، مشدداً على ضرورة التزام المصانع الجديدة في مجال الصناعات المعدنية بالتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة لتقليل تكلفة الإنتاج وخفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء، إضافة إلى الاعتماد على خام الحديد المحلي لتعميق التصنيع المحلي، واستغلال الموارد المتوفرة في مناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان.



واطلع الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، والمشاريع الحالية للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكداً الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.