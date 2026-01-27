جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع بقطاع جمارك سيناء بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي، تفيد باعتزام أحد السائقين تهريب كمية مواد مخدرة داخل الشاحنة قيادته، حال مغادرتها من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.

وبناءً على توجيهات محمد لطفي المدير العام بجمارك سيناء تم تكليف أحمد سلام ومجدي جلالة بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة برئاسة حرم عبد المقصود مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية محمود عبد الستار ورمضان السيد و أحمد عبد الرازق مأموري جمرك الصادر و محمود غازي مأمور التعريفة بحضور محمد شقران مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد سيد الأهل رئيس قسم الأمن ومحمود أبو العباس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ، فتبين وجود 420 فرش لمخدر الحشيش مخبأة بطرق سرية يصعب الوصول إليها داخل كابينة السائق، فى هواية التكييف، وفلتر الهواء خلف الكابينة .

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه، بينما بلغ التعويض الجمركي المستحق 8 ملايين و100 ألف جنيه بواقع مثلي القيمة، طبقًا لأحكام القانون نظرًا لكون الأصناف محظور تداولها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم (1) لسنة 2026 وحرره محمود بسيوني رئيس القسم ومحمد عبد الدايم ومحمود صالح و هيثم محمد ، وقام بالتحريز نادر إبراهيم الطنطاوي و حسني حمدي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.