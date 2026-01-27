حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف اللواء منال محمد طه خليل السطوحى من رئيس حى الزاوية الحمراء إلى رئيس حى المرج، وإسلام سيد إسماعيل السيد من رئيس حي المرج إلى رئيس حى الزاويةالحمراء، وأحمد عبد الخالق على للقيام بأعمال رئيس حى الوايلى، ومحمد عبد المؤمن محمد عبد الغنى للقيام بأعمال رئيس حى بولاق أبو العلا، وتامر جمال محمد محمود للقيام بأعمال سكرتير حى بولاق أبو العلا.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.