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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

صدى البلد

باكو وباكو وبواكي ....والأستك دايما شاكي ...تيجي تتكلم كان حاكي 

وال زمانه فاكره اجره ......طلع رخصه وملاكي ... باكو وباكو وبواكي

وانا كنت زمان باكو بسكووت ...قالوا طرى مووت ...الل يقربلي يكسرني ..اغطس في الشاي مليش صوووت ..

وشويه وسوقت عباطه ...وعملت فيها باكو شيكولاته..سايح نايح .. مره اسيب ..مره امسك نفسي ..وعشت ألاطه ...

ولما قولت عايزها امان ..عملت فيها باكو لبان ..والل شوفته مراجيح وملاهي ..طلعت ضروس وسنان 

وباكو وباكو وبواكي 

باكوماشي في البطال ..وصيته كافي ...وباكو ماشي عل اليمين لابس وحافي ..

وباكو ما بين الاتنين متعشي ودافي ...والل متخفي صابته العين مع انه  خافي..

,بس الكبيرباكو دولارات .فرصه..وجاي من الامارات ..خلي الديك معاه البيضه ..وبدل الفرخه هو باض ...

وباكو وباكو وبواكي 

و اول باكو كان للتعليم والتاني  للتعيين .وواحد رخصه ..وتاني تحليل ..وده ملاكي ..وده تأجير ..فاتوره ودين ومداينين ....طب خلص باكو عشانه كبير ..ومعاه يخلص الديل ....وكله بدأها وخلصها بباكو 

وباكو وباكو وبواكي ..

باكو معبي من جواه ....وباكو مليان بس فاضي ...حينزل عليه الخصم وراضي 

واشتري باكو عليه العين ,,,باكو تاخده  عليه اتنين ...

طب خده متعبي او مليان ..ناقص حبه بس امان ...

.ابيض واسود او الوان .,شيل الحمل بس شويه..باكو وباكو كتير عليا...

باكو وباكو وبواكي.....

وده باكو من غير صلاحيه...وده باكو عشان جمعيه...والتاني ياعيني مظلوم ..مش ماشي بتاريخ اليوم ..ولاعارف يمشي مع الدفه ..ولاعارف يصحي من النوم ..

وباكو وباكو وبواكي 

باكو معسل ...بس مكسل......و باكو زي كريم كراميل... بس يجيب اخرك ويعل ...

...وانا كنت باكو صوره في كتاب ..

من منهج لكتاب لشهاده ...من تابليت ودرس واستاذه ...

 ومع اني مش اول باكو ,,,مش حمشي برضه عل هواكو ...جايز اتصاب بمرضكوا ..واتعالج ايوه بدواكو ..بس مش حبقي معلب. .. ولا حشرب من نفس الباكو .. وباكو وباكو وبواكي 

 

 

 

 

 

 

 

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