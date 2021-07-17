حفل صيفي ساهر.. حكيم كامل العدد في الساحل الشمالي

كعادته بإطلالته الفريدة وفنه الراقي أبهر الفنان حكيم جمهوره بحفلته امس التي افتتح بها موسم الساحل الشمالي ب(X-beach house) مارسيليا بيتش ،وقدم حكيم علي مدار ساعتين عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل الحضور من جميع الأعمار مع نجمهم المفضل الذي يتواصل معهم بشكل دائم طوال الوقت بأغنيات غير تقليدية حققت ملايين المشاهدات ، ولذلك كل حفلاته ترفع شعار كامل العدد.

يذكر أن احتفل المطرب حكيم بمناسبة تخرج ابنه عمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر حكيم فيديو يحتفل فيه مع دفعة التخرج لهذا العام على طريقته الخاصة، وعلق على الفيديو كاتبًا: "من حفل تخرج مدرسة ليسيه فرانسيه ألف مبروك ل عمر ابني حبيبي ومبروك لكل الدفعة".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالآتي: "ألف مبروك – ربنا يباركلك فيه – ربنا يفرح قلبك بيهم كلهم".

الليلة عيد

يشار إلى أن أغنية حكيم الجديدة “الليلة عيد” التي طرحها قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”، حققت نحو 2.9 مليون مشاهدة خلال يومين، وتصدر اسمه تريند محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي.

“الليلة عيد” أغنية حكيم الجديدة التي كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.

تكريم حكيم

كرم الكاتب والاعلامى محمد فودة، رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة الشورى للصحافة والنشر، النجم حكيم عن مجمل أعماله الفنية التى أثرى بها الساحة الغنائية والموسيقية على مدى سنوات طويلة، بحضور نخبة من الصحفيين والاعلاميين على رأسهم الكاتب الصحفى محمود الشويخ رئيس مجلسى الادارة والتحرير لجريدة الشورى، والنقاد والكتاب الصحفيين.

وفى بداية التكريم أشاد الاعلامى والكاتب محمد فودة على مشوار النجم العالمى حكيم الغنائى والموسيقى، معتبرا إياه مشوار ثرى وحافل بالإبداع خاصة وأن النجم العالمى حمل الأغنية الشعبية على كتفيه، وجاب بها العالم، مؤكدا أن حكيم أحد سفراء الأغنية المصرية فى العالم كله، وأثنى الاعلامى محمد فودة على رحلة حكيم وتحقيقه نجاحات عالمية خارج وداخل مصر واسهاماته فى رفع اسم مصر عاليا من خلاله فنه.

وتحدث النجم حكيم خلال ندوة تكريمه عن مشواره الفنى وحبه للفن وآماله وأحلامه الجديدة، ومشاريعه الفنية المقبلة فى مجال الأغنية، حيث يحرص حكيم دائما على تطوير شكل الأغنية والموسيقى التى يقدمها، وهذا يظهر جليا فى أعماله الغنائية والموسيقية منذ ظهوره على الساحة بألبومات مختلفة وحديثة ومتطورة وكذلك أغانيه المنفردة التى تتميز بطابعه الخاص.

4

3

2