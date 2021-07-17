عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. Freedom Phone أول هاتف ذكي غير خاضع للرقابة.. ميزة جديدة من واتساب لحماية الدردشات على أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

صفر% تجسس 100% ترامب .. Freedom Phone أول هاتف ذكي غير خاضع للرقابة

يظهر كل يوم هاتف ذكي جديد تقريبا، ومن بين العديد من المنتجات الجديدة المتطورة التي لا تتوقف، يتم الإعلان عن واحدا بتصميم مختلف ومواصفات غربية، ولكن الهاتف الذكي الجديد الذي يتم الترويج له حاليا هو الأغرب بين الملايين من الهواتف الذكية في وقتنا هذا.

 

لحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث .. جوجل تضيف ميزة جديدة لآيفون

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا ميزة خصوصية جديدة تتيح لمستخدميها حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي على الفور.

 

شركة ZTE تطلق أحدث هواتفها ببطارية كبيرة وسعر منافس

أعلنت شركة ZTE عن أحدث مجموعة من هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة من الجيل الرابع بأسعار معقولة، تطلق عليها الشركة اسم Blade V30 و Blade V30 Vita.

 

ميزة جديدة من واتساب لحماية الدردشات على أندرويد.. تعرف عليها

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، باختبار ميزة تشفير النسخ الاحتياطية لمحفوظات الدردشة على هواتف أندرويد، في آخر تحديث تجريبي على نظام التشغيل يحمل الرقم 2.21.15.5، لحماية دردشاتك من الوصول الغير مصرح به.

 

في اليوم العالمي للرموز التعبيرية.. جوجل تعيد تصميم أكثر من 900 رمز تعبيري

أعلنت شركة جوجل Google، عن تعديل مجموعة من تصميمات الرموز التعبيرية والتي تصل إلى 992 رمزا، وذلك لجعلها أكثر عالمية ويمكن الوصول إليها بسهولة.

 

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro يدعم كاميرا 200 ميجابكسل.. فيديو

تشتهر سلسلة Redmi Note بأنها الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا من شاومي Xiaomi، وذلك بفضل بمواصفاتها القوية التي تأتي مقابل سعر منخفض، ومن بين أحدث الإصدارات المميزة لهذه التشكيلة هاتف Redmi Note 10 Pro والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.

 

احتفالا بيوم الإيموجي العالمي.. واتساب يحصل على قائمة رموز تعبيرية جديدة

يحتوي تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، حاليًا على أكثر من 3000 رمز تعبيري على نظامه الأساسي، وبالرغم من أن الرموز التعبيرية الجديدة ستصل خدمة التراسل في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن منصة الدردشة الاجتماعية استعرضت تصميماتها الجديدة مسبقا احتفالا بيوم الإيموجي العالمي، والذي يوافق 17 يوليو من كل عام.

 

4 طرق لـ مسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا على الهاتف والكمبيوتر

يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR بكاميرا موبايلك، حيث أصبح كود الاستجابة السريع أسهل طريقة تربط العالم الحقيقي بالإنترنت، بعد أن كانت مجرد رمز أو شفرة يستخدم لإتمام عمليات شراء السلع عبر المتاجر الكبرى.

 

جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار التجريبي الثالث من أحدث إصدار من نظامها التشغيلي الشهير أندرويد، ويوفر آخر تحديث تجريبي Android 12 beta 3، تحسينات متعددة على الإصدار التجريبي لنظام التشغيل القادم أندرويد 12.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا اخبار العلوم والتكنولوجيا أخبار التقنية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. مايكروسوفت تعيد إحياء الميزة الأكثر كرها في ويندوز.. واتساب يحظر 2 مليون حساب في الهند

أخبار التكنولوجيا| شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية.. وفيسبوك تتيح إيموجي صوتية لتطبيق ماسنجر

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Flip3.. ماذا يعني إيموجي القلب الأزرق في تطبيق واتساب؟

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة.. سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه

ترشيحاتنا

الفيضانات إشارة تحذير.. لماذا سقطت أوروبا ضحية لـ تغير المناخ؟

رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

متلازمة هافانا.. مرض غامض يصيب الدبلوماسيين الأمريكيين

قبل الإعلان عنها رسميا.. نواب يتوقعون زيادة أسعار البنزين في مصر.. والسبب: ارتفاع النفط

سلبية المسحة الثانية لـ رباعي الأهلي الأوليمبي قبل رحلة اليابان

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة بعد مباراة كايرز تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

مفيش إحساس.. تصريح صدامي من مي حلمي ضد تامر شلتوت| شاهد

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تعويض 5 ملايين جنيه|تأجيل محاكمة رانيا يوسف في سب وقذف نزار الفارس

الأهلي يقدم عرضا مغريا لـ ضم مهاجم الصفاقسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ