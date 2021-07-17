أخبار التكنولوجيا.. Freedom Phone أول هاتف ذكي غير خاضع للرقابة.. ميزة جديدة من واتساب لحماية الدردشات على أندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

يظهر كل يوم هاتف ذكي جديد تقريبا، ومن بين العديد من المنتجات الجديدة المتطورة التي لا تتوقف، يتم الإعلان عن واحدا بتصميم مختلف ومواصفات غربية، ولكن الهاتف الذكي الجديد الذي يتم الترويج له حاليا هو الأغرب بين الملايين من الهواتف الذكية في وقتنا هذا.

لحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث .. جوجل تضيف ميزة جديدة لآيفون

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا ميزة خصوصية جديدة تتيح لمستخدميها حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي على الفور.

شركة ZTE تطلق أحدث هواتفها ببطارية كبيرة وسعر منافس

أعلنت شركة ZTE عن أحدث مجموعة من هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة من الجيل الرابع بأسعار معقولة، تطلق عليها الشركة اسم Blade V30 و Blade V30 Vita.

ميزة جديدة من واتساب لحماية الدردشات على أندرويد.. تعرف عليها

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، باختبار ميزة تشفير النسخ الاحتياطية لمحفوظات الدردشة على هواتف أندرويد، في آخر تحديث تجريبي على نظام التشغيل يحمل الرقم 2.21.15.5، لحماية دردشاتك من الوصول الغير مصرح به.

في اليوم العالمي للرموز التعبيرية.. جوجل تعيد تصميم أكثر من 900 رمز تعبيري

أعلنت شركة جوجل Google، عن تعديل مجموعة من تصميمات الرموز التعبيرية والتي تصل إلى 992 رمزا، وذلك لجعلها أكثر عالمية ويمكن الوصول إليها بسهولة.

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro يدعم كاميرا 200 ميجابكسل.. فيديو

تشتهر سلسلة Redmi Note بأنها الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا من شاومي Xiaomi، وذلك بفضل بمواصفاتها القوية التي تأتي مقابل سعر منخفض، ومن بين أحدث الإصدارات المميزة لهذه التشكيلة هاتف Redmi Note 10 Pro والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.

احتفالا بيوم الإيموجي العالمي.. واتساب يحصل على قائمة رموز تعبيرية جديدة

يحتوي تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، حاليًا على أكثر من 3000 رمز تعبيري على نظامه الأساسي، وبالرغم من أن الرموز التعبيرية الجديدة ستصل خدمة التراسل في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن منصة الدردشة الاجتماعية استعرضت تصميماتها الجديدة مسبقا احتفالا بيوم الإيموجي العالمي، والذي يوافق 17 يوليو من كل عام.

4 طرق لـ مسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا على الهاتف والكمبيوتر

يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR بكاميرا موبايلك، حيث أصبح كود الاستجابة السريع أسهل طريقة تربط العالم الحقيقي بالإنترنت، بعد أن كانت مجرد رمز أو شفرة يستخدم لإتمام عمليات شراء السلع عبر المتاجر الكبرى.

جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار التجريبي الثالث من أحدث إصدار من نظامها التشغيلي الشهير أندرويد، ويوفر آخر تحديث تجريبي Android 12 beta 3، تحسينات متعددة على الإصدار التجريبي لنظام التشغيل القادم أندرويد 12.