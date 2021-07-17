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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة ZTE تطلق أحدث هواتفها ببطارية كبيرة وسعر منافس

ZTE Blade V30
ZTE Blade V30

أعلنت شركة ZTE عن أحدث مجموعة من هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة من الجيل الرابع بأسعار معقولة، تطلق عليها الشركة اسم Blade V30 و Blade V30 Vita.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز سلسلة هواتف ZTE Blade V30، التي تم إطلاقها في المكسيك، بشاشات عرض كبيرة من نوع IPS LCD، وكاميرات أساسية بدقة 48 أو 64 ميجابكسل، وبطاريات عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

 

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مواصفات هاتف Blade V30

يضم الإصدار العادي من سلسلة ZTE Blade V30، شاشة كبيرة مثقبة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.


وجاء هاتف ZTE Blade V30، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، و مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

 

ويجلب هاتف ZTE Blade V30، معالج ثماني النواة من نوع Unisoc Tiger T618، بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحتوي هاتف ZTE Blade V30، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB -C 2.0، ويتوفر الهاتف الذكي في لونين هما الأسود والأزرق مقابل سعر حوالي 256 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

 

ZTE Blade V30 series launches with 64MP cameras and 5,000 mAh batteries
هاتف ZTE Blade V30


مواصفات هاتف ZTE Blade V30 Vita


يأتي هاتف ZTE Blade V30 Vita، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.82 بوصة، تبلغ دقتها 720 x 1640 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

 


ويقدم هاتف ZTE Blade V30 Vita، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

 

ولم تكشف الشركة عن معالج هاتف ZTE Blade V30 Vita، واكتفت فقط بذكر أنه يعمل بمجموعة شرائح ثمانية النواة مسجلة بتردد 1.6 جيجاهرتز، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحتوي هاتف ZTE Blade V30 Vita، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB -C 2.0، ويتوفر الهاتف الذكي في ثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والأخضر، ولم تذكر الشركة تفاصيل التوافر أو السعر الذي سينطلق به الهاتف.

 

هاتف ZTE Blade V30 Vita
ZTE Blade V30 Vita Blade V30 مواصفات هاتف Blade V30 شركة ZTE

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