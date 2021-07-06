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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ZTE تكشف الصور الرسمية لهاتفها Axon 30 5G بتقنية الكاميرا تحت الشاشة

ZTE تكشف الصور الرسمية
ZTE تكشف الصور الرسمية لهاتفها Axon 30 5G

كشفت شركة ZTE الصينية عن الصور الرسمية لهاتفها الرائد Axon 30 5G، مع الجيل الثاني من كاميرا UD والتي تأتي بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، حيث سيأتي الهاتف بدون نوتش أى أن الكاميرا السيلفي ستكون تحت الشاشة، وبذلك يكون الهاتف هو ثاني هاتف في العالم يصدر بهذه التقنية بعد هاتف Axon 20 5G  الذي صدر العام الماضي من نفس الشركة. 

 

 وبحسب موقع GSMarena التقني فإن الإعلان الرسمي للكشف عن صور وبعض مواصفات الهاتف من قبل شركة  ZTE لإطلاق هاتف Axon 30 5G  يأتي بعد نجاح إطلاق هاتفها العام الماضي بتقنية الكاميرا السيلفي تحت الشاشة . 

 

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ZTE Axon 30 5G with an under display camera is coming later this month


وقالت شركة  ZTE أنها تملك الجيل الثاني من كاميرا UD  بتقنية الكاميرا السيلفي تحت الشاشة منذ فبراير الماضي، حيث تعمل على نماذج تجريبية ليتم إدراجها في هاتفها القادم.

A ZTE Axon 30 Ultra with 16 GB RAM and 1 TB storage will be available in China this Friday

وذكر ني فاي مدير شركة  ZTE : " هناك هاتف ذكي قادم هذا الشهر"، فيما لم يتم التأكيد بعد عن موعد الإطلاق الرسمي، لكن بعض التسريبات تشير إلى أنه سيكون في 22 من الشهر الجاري.

مواصفات هاتف ZTE Axon 30 بتقنية الكاميرا السيلفي تحت الشاشة 


شاشة هاتف ZTE Axon 30

ويأتي هاتف ZTE Axon 30  القادم  بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع OLED ،بدقة + 1080 بيكسل، مع معدل تحديث وضعى للشاشة 144هرتز فى الثانية، ومعدل أخذ العينات باللمس ب 300 هرتز، مع تقنية + HDR10 ، ومعدل حماية من نوع Gorilla Glass 5، وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد أسفل الشاشة،

 

كاميرا هاتف ZTE Axon 30

ويقدم هاتف ZTE Axon 30 كاميرا رباعية خلفية الأولى تقريب بصرى 5x periscope ، أما الكاميرا الأساسية فتأتى بدقة 64 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أخرى بدقة 64 ميجا بيكسل  أيضا ، و ومستشعر فائق الدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى 32 ميجابيكسل، ودقة تسيل الفيديو بقدرة 8K مع 30 إطار فى الثانية.

 

معالج هاتف ZTE Axon 30

ويعمل هاتف ZTE Axon 30  بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهى أحدث معالجات هواتف رائدة حتى الآن فى الأسواق، مع نظام التشغيل الأندرويد 11 ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي 8  و12 جيجابايت رام، من نوع LPDDR5 .

 

بطارية هاتف ZTE Axon 30

ويحتوى هاتف ZTE Axon 30 على بطارية كبيرة تأتى بسعة 4600 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع ب 66 واط مما يعنى أن الهاتف سيشحن فى دقائق معدودة، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع Wi-Fi 6E .

 

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