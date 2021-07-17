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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هل القيادة ببطء توفر معدل استهلاك الوقود.. اِعرف الحقيقة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

عندما يتعلق الأمر بتوفير الوقود في المركبات، فتعدد وجهات النظر حول أفضل الطرق لخفض استهلاك الوقود، وإحدى هذه النظريات الشائعة، هي أن القيادة ببطء توفر الوقود. 

 

خلال السطور التالية نستعرض لكم مدى صحة هذا الأمر بناء على آراء الخبراء:

 

في البداية تأثير سرعة السيارة على استهلاك الوقود ليست امرا بسيطاً للغاية ، لكن بشكل عام هذا الاعتقاد أمرا خاطئ، حيث أن هناك سرعات معينة تعتبر الأفضل من حيث استهلاك الوقود.

 

والعامل الأساسي للحفاظ على استهلاك الوقود بشكل صحيح هو عدد لفات المحرك (RPM)، فإذا كنت تقود بسرعة بطيئة وعدد لفات المحرك عالية فإنه يسبب زيادة استهلاك الوقود، وليس سرعة السيارة، التى ترفع استهلاك الوقود. 

 

في جميع الأحوال القيادة ببطء لا تعمل علي توفير استهلاك الوقود، وكذلك القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س تستهلك كمية أكبر من الوقود. 

 

يؤدي التسارع إلى حرق الكثير من الوقود بالسرعات الأعلى، حيث أن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%، لذا يفضل استخدام مثبت السرعة (Cruise Control) على الطرق السريعة، ما يعني أن الثبات على سرعات الطرق السريعة القانونية تقدم أعلى مستوى كفاءة باستهلاك الوقود.

 

ينصح خبراء السيارات بعدة نصائح تساعد علي توفير معدل استهلاك الوقود بشكل كبير وهما :

 

1- إطارات السيارة الغير ممتلئة بالهواء يقل الضغط داخلها، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الوقود، لذلك ضبط ضغط الإطارات يقلل من استهلاك الوقود بالسيارة.

 

2- قلل من مقاومة الهواء لحركة المركبة بإغلاق نوافذ السيارة علي السرعة العالية. 

 

3- استخدام زيت محرك عالي الجودة، يساهم في تقليل حرق الوقود. 

 

4- الأحمال الزائدة في المركبة تزيد من معدل استهلاك الوقود، فكلما خف وزن السيارة استهلكت وقود اقل.

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