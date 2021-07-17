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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على قصة أول سيارة ذاتية القيادة

أول سيارة ذاتية القيادة
أول سيارة ذاتية القيادة

عندما نتحدث عن السيارات ذاتية القيادة، قد يتراءى للبعض أن هذا الأمر ما يزال ضرباً من ضروب الخيال، ومشاهدة سيارة تسير في الشارع دون أي تدخل بشري ربما يكون للبعض محض خيال علمي، إلا أن ذلك وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذل في هذا المجال بات اليوم أقرب إلينا من أي وقت مضى.

 

وتتسابق كثير من شركات المصنعة للسيارات والتكنولوجيا حول العالم لإنتاج سيارات ذاتية القيادة، لكن هل لديك علم بأن هذا الاختراع المبهر يرجع لرجلاً سبق العالم بإطلاق هذه السيارة قبل 33عاماً؟

 

في عام 1986 انطلقت أول سيارة ذاتية القيادة، بعد محاولات استمرت ٨ سنوات، علي يد إرنست ديكمانس" ، تفاجأ العالم بهذا الاختراع الذي لم تشاهده البشرية من قيل. 

 

في عام 1994 لم ينتبه ‪  السائقون على الطريق السريع رقم 1 في  دولة فرنسا، ان يتواجد سيارتين ليموزين تمران بجوارهما بسلاسة وتحملان لوحات ترخيص ألمانية، وهما تتحركان دون الحاجة إلى سائق

 

اشترى ديكمانس سيارة مرسيدس وأجرى عليها العديد من تجارب حتي يصل إلى انتاج تلك المركبة ، واستعان بعدة معدات، مثل أجهزة كمبيوتر وكاميرات وأجهزة استشعار، وبدا في عمل  إجراء اختبارات القيادة الذاتية بجامعة للأبحاث تابعة للجيش الألماني  في عام 1986.

 

ونجحت تجربته بالجامعة، ذهب "ديكمانس" بسيارته على الطريق السريع بمقاطعة بافاريا الذي كان وقتها قيد الإنشاء وأطلق سيارته بسرعة اقتربت من 90 كيلومتر/ ساعة، كانت تلك الرحلة ساعده في الحصول على تمويل لمشروعه من شركة "دايملر" المالكة لـ "مرسيدس".

 

وساهمت تلك الرحلة في الحصول على تمويل لمشروعه من شركة "دايملر" المالكة لـ "مرسيدس"، في  أكتوبر 1994 بالفعل  طبق "ديكمانس" فكرته التي  طرحتها عليه شركة "دايملر" تتمثل في إطلاق 3 سيارات دفعة واحدة على الطريق للوقوف على مدى قدرة السيارات ذاتية القيادة على القيادة على طريق سريع بـ 3 حارات ضمن حركة المرور العامة.

تم خوض هذه التجربة على الطريق المجاور لمطار شارل ديجول في العاصمة الفرنسية باريس، واهتمت الصحف وقتها بهذه التجربة، التي تم إعادتها عام 1995 في رحلة أطول قطعت 1700 كيلومتر على الطريق السريع من بافاريا إلى الدنمارك بسرعة تخطت 175 كيلومتر/ساعة.

انتهي سريعا مشروع ديكمانس  بسبب توقف تمويل الشركة الألمانية، بسبب اعتقادها بعدم نجاح التكنولوجيا التي اعتمد عليها ديكمانس. 

 ندم "دايملر" 

بعد مرور الرقت ندمت "دايملر"  على التوقف عن دعم هذا الاختراع معتبرة أن ذلك كان خطأ كبير، خاصة وأن الوقت الحاضر شهد تفوق العديد من الشركات على "مرسيدس" في مجال السيارات ذاتية القيادة أبرزها "تسلا" و"جوجل".

 

يبلغ "ديكمانس" من العمر حالياً 82 عاماً، كان ديكمانس سعيد للغاية علي كونه من أحد رواد هذا المجال الذي يشغل بال المهتمين بالتكنولوجيا حالياً، وكما يري أن أفكاره السابقة ستحدث تطورا كبيرة في عالم السيارات ذاتية القيادة.

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