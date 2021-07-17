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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يتعاون مع المركز الثقافي البريطاني لتنمية مهارات معلمي الإنجليزية

معلمي المعاهد الأزهرية
معلمي المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني (#British_Council) عن توفير تدريب خاص لمجموعة جديدة من المعلمين والمدربين بالأزهر الشريف، يهدف التدريب إلى رفع مستوى معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية على مستوى المناطق الأزهرية.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن التقديم على البرنامج إلكترونيًّا ويستمر حتى يوم السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ عبر هذا الرابط من هنا

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور سلامة داود-رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- بضرورة رفع مستوى معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية على مستوى المناطق الأزهرية، حيث أنه تمت الموافقة في وقت سابق على استمرار البرنامج الخاص بمجموعة المعلمين والمدربين القدامى، مع توفير برنامج لإعداد معلمين ومدربين جدد.

استمرار امتحانات الشهادة الثانوية

كان الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د قرر انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي، في موعدها اليوم السبت، كما هو مخطط سلفًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة عيد الأضحى من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.
 

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الأزهر المعاهد الأزهرية المركز الثقافي البريطاني الإنجليزية المناطق الأزهرية

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