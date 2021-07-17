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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب
الضرائب

تسعي الحكومة لتطوير منظومة الضرائب بغرض حصر كافة المعاملات المالية بما ينعكس علي زيادة حجم الإيرادات العامة للموازنة العامة وميكنة كافة اجراءات مصلحة الضرائب المصرية، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يمتاز التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بالبساطة واليسر.


ماهى الفاتورة الإلكترونية
 


تعتبر الفاتورة الإلكترونية نظاما الكترونيا للمحاسبة الضريبية لكافة السلع والخدمات التي تنتجها الشركات والمؤسسات الانتاجية و شركات التوزيع من خلال ممول مسجل إلي ممول مسجل آخر.


كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية


قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ترتكز علي نظام مركزى إلكترونى، يساعد مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. 


كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية


وتعتمد وزارة المالية علي شركتي مايكروسوفت و شركة تشغيل المنشآت المالية الحكومية إي فاينانس، علي تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.


موقع منظومة الفاتورة الإلكترونية


واعلنت وزارة المالية عن اطلاق موقعا إلكترونيا وعنوانه https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php، حيث يمكن للممولين من الأشخاص الاعتبارية من كبار ومتوسطي الممولين في التسجيل بتلك المنظومة.
ونجحت مصلحة الضرائب في تسجيل ١٨٤٢ شركة  جديدة قد انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها. 


وتأتي إجراءات تطبيق الفاتورة الإلكترونية  لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية التسجيل في الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الالكترونية رئيس مصلحة الضرائب

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الضرائب تلزم الأشخاص والشركات التى  تبيع منتجاتها من خلال المواقع الإلكترونية بالتسجيل بالمصلحة

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