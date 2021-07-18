الألعاب النارية تزين سماء القاهرة احتفالا بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. فيديو

احتفلت جماهير الأهلي بالشماريخ والألعاب النارية، عقب فوز الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ورصدت عدسة “صدي البلد” مظاهر احتفال جماهير الأهلي، في شوارع عين شمس ومصر الجديدة، وانتشرت الشماريخ والألعاب النارية في شوارع القاهرة، تعبيرًا عن الفرحة والسعادة بتحقيق اللقب الإفريقي.

أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي، مؤكداً أنه كان يثق في تحقيق ذلك الإنجاز.

وقال الشحات عقب المباراة: «بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، ونعلم أنهم يحبونها بشدة.. ولهذا أخذنا على أنفسنا عهداً بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به».



وأشار الشحات إلى ما قاله بيتسو موسيماني للاعبين بين شوطي المباراة، حيث طالبهم بضرورة الهدوء، وألا يستعجلوا الفوز ، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وقال: «الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة».



وكشف الشحات أن أول تهنئة جاءت له من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حرص على الرد على تهانيهم، كما أنه تلقى التهنئة من والدته والكثير من أقاربه وأصدقائه.