3 مناطق مصرية مرشحة لإنشاء ثاني أكبر محطة في العالم للرصد الفضائي.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن معهد البحوث الفلكية يفاضل الآن بين ٣ مناطق أحدهم فى جنوب سيناء والآخرين فى الصحراء الشرقية، لإنشاء واحد من أكبر المراصد الفلكية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على قناة" الاولى"، أن إنشاء المراصد الفلكية يحتاج إلى وقت طويل قد يصل متوسطه إلى ١٠ سنوات.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يجرى إنشاء محطة لرصد الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي وهو يختلف كليا عن المرصد الفلكي.

وأكد أن المرصد الفلكي يحتوى على مرآة قطرها ٦ ونصف متر، والمحطة الفضائية التى يجرى العمل عليها حاليا ستصبح المحطة الثانية على مستوى العالم لرصد الأقمار الاصطناعية بعد المحطة الصينية.

وأشار إلى، أن العمل على إنشاء المحطة الفضائية استغرق حوالى عام حتى الآن بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية.

وتابع، أن مصر بدأت فى رصد الأقمار الاصطناعية بعد إطلاق مركبة فضاء روسية عام ١٩٥٧ واستمر التطوير فى الإمكانات حتى عام ١٩٨٠.



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كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية .



وصرح الدكتور جاد عن مواعيد إقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية، وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وجاءت مواعيد صلاة العيد بمحافظات الجمهورية كالآتي :-

تأتي "طابا" أول الأماكن التي تؤدي صلاة عيد الأضحي، حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، ثم يحين وقت صلاة العيد بمحافظات القاهرة وشبين الكوم والجيزة في تمام الساعة الخامسة و32 دقيقة ، بينما تأتي في محافظتي الفيوم والإسكندرية في تمام الساعة الخامسة و35 دقيقة .



ويحين وقت صلاة عيد الأضحي في الطور والإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة ، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ في الساعة الخامسة 24دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا ،وقنا في الساعة الخامسة و34 دقيقة صباحا، وفي بورسعيد وشلاتنين في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة ، وفي محافظات السويس والغردقة ودمياط في تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة صباحاً ، وفي العريش في الساعة الخامسة و19 دقيقة .



ويحين وقت صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة الخامسة و31 دقيقة بـ طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفي الخامسة و29 دقيقة في المنصورة، وفي تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة في الزقازيق ، بينما تحين في محافظات أبو سمبل ومرسى مطروح في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة، وفي ، ونوبيع في الساعة الخامسة و20 دقيقة .



وتأتي صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة في محافظة بني سويف، وفي الخامسة و34 دقيقة في محافظات المنيا وأسيوط، وفي تمام الخامسة و38 دقيقة صباحاً، وفى سوهاج وأسوان في تمام الخامسة و37 دقيقة صباحاً.

آخر مدينة مصرية تؤدي صلاة صلاة عيد الأضحي

بينما تأتي مدينة السلوم آخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة صباحاً .

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية، إن غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1442هـ فلكيـــاً يوم الأحـــــد 11/7/2021م ، وتكون وقفة عرفات لعام 1442هـ فلكيـــاً يوم الإثنيـــن 19/7/2021م.