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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل جديدة في قضية نسب أولاد هالة صدقي.. فيديو

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي، تعليقا على حُكم إثبات نسب أطفالها، إنها لم تكن مهتمة بالقضية، لأن الحكم معروف ومؤكد، لكن المزعج لأولادها هو الشوشرة والكلام الكثير.

وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المٌذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا حاولت أخفي الكلام ده عن أولادي، لكن في الحقيقة والدهم هو اللي حابب إنه ياخد الترند ويتشهر، وإن الناس تتكلم عنه".

وتابعت: "كنت أتمنى ولادي يفتخروا بأبوهم، مش يبقوا مكسوفين منه.. وأصحابهم قعدوا يبعتولهم الفيديوهات والكلام، فاضطريت إني أفهمهم اللي بيني وبين أبوهم، والحقيقة كان رد فعلهم بسيط ومتصالحين مع نفسهم".

وأردفت الفنانة هالة صدقي: "أبوهم طلع على السوشيال ميديا وقالي روحي وإنتي طالق، وإحنا أصلاً في المسيحية معندناش طلاق، بس هو عمل كده عشان يتشهر، ويبقى إسمى متداول على كل لسان".

واستطردت أنها تتابع الآن قضية النفقة، وقضية الطاعة، قائلة: "هو إزاي عايز طاعة وهو مش عايش في مصر، وملهوش بيت فيها أصلا، ده إحنا لما اتجوزنا كان عايش في بيتي وعلى عفشي أنا.. الحُكم في هذه القضية سيُصدر في نهاية الشهر الحالي.

واختتمت هالة صدقي: "أبوهم رافع قضية إن الأولاد يروحوا مدارس حكومية، وكان طالب في القضية ديه إنه يعرف حسابات الأولاد في البنوك".

هالة صدقي إثبات نسب أطفال السوشيال ميديا قضية النفقة قضية الطاعة

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