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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار تتدفق على هذه المناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق الغطاء السحابي على مناطق من محافظة الوادي الجديد ووسط وجنوب الصعيد وصولاً إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

 

سحب منخفضة وأمطار ببعض المناطق

ويشهد الطقس اليوم، سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى الوجه البحري ومدن القناة يصاحبها فرص سقوط أمطار على بعض المناطق، أما باقي الأنحاء استقرار في الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 04 أكتوبر وحتى الخميس 08 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً.   

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.   

كما توقعت الأرصاد، خلال الطقس الأيام القادمة، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.   

وأوضحت البيان وجود نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.   

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 29 و30 درجة مئوية، والصغرى بين 19 و20 درجة. 
  •   السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 25 و26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة. 
  •   شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة.  
  •  جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 و38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة.   
الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

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