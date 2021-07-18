محمد صلاح إلى ريال مدريد.. عاملان يحسمان الصفقة

منحت عودة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى تدريب نادي ريال مدريد، مؤخرا، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الأمل لتحقيق حلم الانضمام إلى الملكي.

سبق وأن ألمح محمد صلاح إلى رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار مع صحيفة صحيفة “ آس الإسبانية، نهاية العام الماضي، حيث قال ردا على سؤال إمكانية انتقاله إلى قطبي برشلونة أو ريال مدريد ” كل شيئ وارد".

محمد صلاح لم يعلن رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد بشكل صريح، كونه لاعب محترف، ومرتبط بعقد مع ليفربول، كما أن مثل هذه الأمور لا تناقش في وسائل الإعلام، وإنما في الغرف المغلقة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، خلال الساعات الماضية، أن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأوضحت التقارير، أنه برغم الأزمة المالية إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.

وأكدت التقارير، أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

عامل آخر يحسم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

لكن هناك عامل آخر يحسم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد، حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي، وهو موقف نادي ليفربول.

محمد صلاح أحد أفضل لاعبي ليفربول في المواسم الأخيرة، بدون منازع، وكان سببا أساسيا، في تواجد الفريق في المربع الذهبي بمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إدارة ليفربول تعلم قيمة محمد صلاح جيدا، حيث دخلت في مفاوضات مع النجم المصري مؤخرا لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2023 “ حسبما أشارت تقارير إنجليزية”، إلا أن النجم المصري لم يحسم قراره حتى الآن".

في حال رفض محمد صلاح تجديد عقده مع ليفربول، قد يضطر الريدز للموافقة على رحيله إلى ريال مدريد، للاستفادة ماليا من وراء الصفقة، مثلما حدث مع كوتينيو نجم الفريق، في شتاء موسم 2017 -2018، عندما اضطرت إدارة الريدز لبيع اللاعب إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو، بسبب إصرار اللاعب على الرحيل.