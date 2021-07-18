وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة الأهلي

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة النادي الأهلي العائدة من المغرب بعد التتويج بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وقدم اشرف صبحي التهاني للنادي الأهلي علي اللقب القاري العاشر في تاريخ الآحمر، متمنيا لهم التوفيق في البطولات القارية وزيادة تزعم مصر للقارة السمراء.

في سياق آخر، أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب محمد الخامس.

ووجه الشناوي التهئنة لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وكل زملائه في الفريق، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال البطولة، ويستحقون الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أن لاعبي الأهلي سيفكرون في القادم، والاستمرار في حصد البطولات، خاصة بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وهدفهم صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة.

وأكد الشناوي أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، لكن اللاعبين كانوا دائمًا في الموعد.

وأشار إلى أن التيشيرت رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق، في ظل وقوفه دائمًا خلف الفريق خلال الفترة الماضية، إشارة إلى أن الأهلي حقق النجمة العاشرة والكابتن الخطيب كان يرتدي القميص رقم 10 عندما كان لاعبا.



قدم د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.



وأشاد أشرف صبحي بأداء لاعبي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.



وأجرى الوزير عدة اتصالات هاتفية مع محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.



ومن المقرر، أن يستقبل الوزير البعثة بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم فور وصولهم من المغرب، وذلك في إطار تشجيعه ومؤازرته للفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.