عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

صدى البلد

لم تحمل لنا الصين إلا الأمراض والأوبئة، فبعد فيروس كورونا المستجد الذي انتشر من قلب الأسواق الصينية إلى باقية العالم تفاجئ الصين العالم بـ فيروس آخر، فقد أثيرت مؤخرًا مخاوف بعد أن أكدت السلطات الصينية أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس القرد ب المروع.

 

الفيروس هو شكل من أشكال الهربس الذي يحدث عادة فقط في الحيوانات والقرود ولكن يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والحمى والصداع والتعب وآلام العضلات والتقرح لدى البشر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

مضيف طيران يجبر راكبة على البحث في القمامة

txt

كلب يشعل النار في منزل صاحبه بسبب الجوع.. فيديو

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CCDC)، إن طبيب بيطري بالغ من العمر 53 عامًا توفي في مايو بعد تشريحه لـ اثنين من الرئيسيات الميتة، يعتقد أنهما من قرود المكاك كجزء من بحثه التجريبي.


وبحسب ما ورد عانى الرجل من أعراض الفيروس بعد العمل على الحيوانات وتوفي في النهاية في المستشفى، وحذرت CCDC أي شخص يعمل على الرئيسيات من احتمال تعرضها للأذى بسبب العدوى والتي نادراً ما تنتقل من القرود إلى البشر.


ويعتبر ذلك مثال على عدوى حيوانية المنشأ تنتقل من الحيوانات إلى البشر وتسبب القلق بين المجتمع العلمي، كما قال تقرير في مجلة CCDC Weekly Journal: "عدوى حيوانية المنشأة شملت بشكل أساسي أطباء بيطريين، وموظفي رعاية الحيوانات ، أو باحثين في المختبرات في أمريكا الشمالية، ومع ذلك لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا في الصين قبل عام 2021".

txt

ليست للعلم.. السبب الحقيقي وراء مهمة أبولو 11 والهبوط على سطح القمر

txt

70 عامًا من الزواج.. كورونا تمنح زوجين إجازة زوجية لمدة عام

وأشار التقرير إلى أن فيروس القرد ب :"قد يشكل تهديدا محتملا للعاملين في المهن"، كما أضاف التقرير إنه يحتاج إلى القضاء على الالتهابات البكتيرية والفيروسية في الرئيسيات للاستخدام في المعامل وزيادة الفحوصات على الحيوانات وعاملي المختبرات في الصين.

القرد

موضوعات متعلقة

ورم بالوجه.. أصغر مصاب بـ كورونا يعاني أعراضا عنيفة

بلا طعام أو ماء.. زوجان يختبئان في الأشجار 10 أيام هربًا من دب جائع

يعالج منه العشرات.. تسرب كيميائي غامض ينتشر في حديقة مائية

اللمسة القاتلة.. إصابة طفلة بقروح وبثور مؤلمة بسبب نبات في بريطانيا

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

بالقانون.. 6 حالات لمخالفات البناء يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ