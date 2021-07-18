مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

لم تحمل لنا الصين إلا الأمراض والأوبئة، فبعد فيروس كورونا المستجد الذي انتشر من قلب الأسواق الصينية إلى باقية العالم تفاجئ الصين العالم بـ فيروس آخر، فقد أثيرت مؤخرًا مخاوف بعد أن أكدت السلطات الصينية أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس القرد ب المروع.

الفيروس هو شكل من أشكال الهربس الذي يحدث عادة فقط في الحيوانات والقرود ولكن يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والحمى والصداع والتعب وآلام العضلات والتقرح لدى البشر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CCDC)، إن طبيب بيطري بالغ من العمر 53 عامًا توفي في مايو بعد تشريحه لـ اثنين من الرئيسيات الميتة، يعتقد أنهما من قرود المكاك كجزء من بحثه التجريبي.



وبحسب ما ورد عانى الرجل من أعراض الفيروس بعد العمل على الحيوانات وتوفي في النهاية في المستشفى، وحذرت CCDC أي شخص يعمل على الرئيسيات من احتمال تعرضها للأذى بسبب العدوى والتي نادراً ما تنتقل من القرود إلى البشر.



ويعتبر ذلك مثال على عدوى حيوانية المنشأ تنتقل من الحيوانات إلى البشر وتسبب القلق بين المجتمع العلمي، كما قال تقرير في مجلة CCDC Weekly Journal: "عدوى حيوانية المنشأة شملت بشكل أساسي أطباء بيطريين، وموظفي رعاية الحيوانات ، أو باحثين في المختبرات في أمريكا الشمالية، ومع ذلك لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا في الصين قبل عام 2021".

وأشار التقرير إلى أن فيروس القرد ب :"قد يشكل تهديدا محتملا للعاملين في المهن"، كما أضاف التقرير إنه يحتاج إلى القضاء على الالتهابات البكتيرية والفيروسية في الرئيسيات للاستخدام في المعامل وزيادة الفحوصات على الحيوانات وعاملي المختبرات في الصين.