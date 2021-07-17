70 عامًا من الزواج.. كورونا تمنح زوجين إجازة زوجية لمدة عام

6 عقود متتالية وبضع سنوات، وأيدي الزوجين متشابكتين ببعضها إلى أن حل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العالم وتفارقت الأيدي لمدة عام لا يرى أي منهما الآخر، حتى عاد الزوجان أخيرًا للاحتفال بـ عيد زواجهما الـ 70.

تزوج "فرانك" و"نانسي هاردينج" في وادي سوانسي عام 1951 وقضيا معظم حياتهما معًا، لكن في العام الماضي ، تم فصلهما بسبب قيود فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

انتقل فرانك إلى دار رعاية بسبب إصابته بالخرف منذ ثلاث سنوات ولم تستطع نانسي رؤية زوجها الذي تقاسمت معه العيش عقود متتالية لمدة عام واحد ، باستثناء الزيارات العرضية وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

في العام الماضي ، أصيب فرانك أيضًا بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم نقله إلى المستشفى ، حيث كان لابد من وضعه على جهاز التنفس الصناعي ، لكنه تعافى من المرض.



قالت ابنتهما "جين" إنه تم لم شمل فرانك ونانسي أخيرًا الأسبوع الماضي واحتفلتا بالذكرى السنوية السبعين مع بعض أفراد الأسرة وموظفي دار الرعاية.

وأوضحت: "كان شعورًا رائعًا بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الالتقاء مرة أخرى أخيرًا ومعانقة بعضهم والجلوس جنبًا إلى جنب دون خوف من كورونا مجددًا".