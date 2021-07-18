عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يلزم الأفراد بإدارة عملية النقل والتدوير لمخلفات الهدم والبناء

مخلفات الهدم
مخلفات الهدم

تضمن قانون إدارة المخلفات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب السابق، ضوابط التخلص من المخلفات بجميع أنواعها سواء كانت نفايات خطرة أو غير خطرة، وذلك من أجل دعم منظومة تدوير المخلفات  وإيجاد بيئة آمنة صحية خالية من التلوث، مما يعمل على حماية المواطنين من الأمراض.

 

وأشارت المادة (42) إلى أنه تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

 

 

لقائدي السيارات .. إلقاء المخلفات على الطريق الدائري يعرضك للإحالة للنيابة والغرامة

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يعقد جلسة توعية حول المخلفات الإلكترونية

 

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد بتعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا، وفقا للمادة (43).

 

يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

مخلفات تدوير المخلفات نفايات خطرة قانون إدارة المخلفات الجديد أعمال الهدم تراخيص الهدم

ترشيحاتنا

مش الزمالك.. بيع حسام حسن نجم سموحه وفرج عامر يعلق: نادي مفاجأة

مسيرة وزفة تجوب شوارع قرية "ميت حبيش" بالغربية تكريما لحفظة القرآن الكريم

الكاف يتغزل في جدو عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أمن القاهرة تعلن استعدادها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى .. شاهد

فضل يوم التروية .. وماذا يفعل فيه الحجاج ؟

عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة على جميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

السودان تكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز "خاص"

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ