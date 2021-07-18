خلال عيد الأضحى.. التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات بشأن حماية أطفل الشوراع.. واستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

تشكيل غرفة عمليات مركزية لحماية الأطفال بلا مأوى

وحدات متنقلة وفرق التدخل السريع تجوب الشوارع للبحث والتعامل مع حالات بلا مأوى

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بالمجان

27 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا لعلاج الإدمان بـ 17 محافظة

رفعت وزارة التضامن الاجتماعى، حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتقديم يد العون وحماية أطفال الشوارع من خلال البلاغات الواردة إليها من الخط الساخن، إضافة إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بالمجان.

وشكل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى غرفة عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية.

من جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوى.

وأضاف يوسف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع ١٨٩ شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى أو بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



وأضافت "القباج " أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.



من جانبه أشار عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج ،لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى "27 مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ 17 محافظة حتى الآن.



وأضاف "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ،خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.