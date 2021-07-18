رئيس مركز إبشواى بالفيوم : منظومة النظافة مستمرة خلال عيد الأضحى المبارك

قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري، حيث وجه السيارة المكنسة لكنس الشوارع والميادين ورفع الأتربة لتحسين الشكل الجمالي للشوارع.



كما تابع أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وانتقال السيارات المكبس لإفراغ صناديق وحاويات القمامة من النقاط الموضوعة بها.



وقال مسعود رئيس المركز، أن أعمال منظومة النظافة مستمرة بكامل طاقتها علي مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان عدم تراكم أي مخلفات أو قمامة تجنبا لانتشار روائح كريهة أو أمراض وأوبئة وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم وقف أعمال استكمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني، حيث أن البناء عبارة عن أساسات وأعمدة ومتخذ كافة الإجراءات بصددهم ومقدم لهم طلب تصالح في تاريخه، وقد قام المخالف بالشروع في استكمال أعمال الشدة الخشبية للسقف، وتم الرصد والانتقال إلي الموقع لوقف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلي ردم أساسات معدة للبناء المخالف ورفع تشوينات بلوك بناحية ابوجنشو بمدينة ابشواي والتصدي لمحاولة البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.



كما تابع رئيس المركز الجولات الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة على المجازر لمتابعة انتظام العمل بها والتنبيه على الجزارين بعدم الذبح خارج المجازر او في الطرق والشوارع .

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