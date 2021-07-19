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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية حنورة فى صان الحجر يستغيثون .. نفسنا فى مياه نقية

صدى البلد

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى قرية حنورة التابعة لمركز صان الحجر فى محافظة الشرقية يتضررون فيها من انعدام الخدمات بالقرية، وعدم توصيل المياه النقية إلى منازلهم حتى الآن مما يسبب إزعاجا لهم بشكل دائم.

 

ويقول المواطن وائل محمد مصطفى، فى رسالته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": إن القرى المجاورة فيها كل الخدمات فيما عدا قريتنا وبيوتنا محرومة من كل الخدمات وأبسطها مياه الشرب و يعتمد الأهالي حتى الآن على مياه الآبار الارتوازية المختلطة بخزانات "طرنشات" الصرف الصحى.

 

وأضاف: “نعانى منذ فترة طويلة من عدم توصيل مياه الشرب النقية، وعدم وجود مياه الشرب ونشترى خزان مياه الشرب بـ60 جنيها إضافة لذلك لا توجد لدينا وسائل مواصلات كافية ونسير لأكثر من 6 كيلو متر للوصول لأى متطلب من متطلبات حياتنا ”.

 

وأشار إلى أن أهالي القرية خاطبوا المسئولين مرارًا وتكرارًا لمد خط المياه لكن لا حياة لمن تنادى ، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، مضيفا: “في كل مرة نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه الارتوازية الملوثة”.


وناشد الأهالى المسئولين التدخل عاجلاً والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالى.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01009341195


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياة الشرب محافظة الشرقية صان الحجر توصيل المياه المياه النقية خدمة بين الناس خزان مياه قرية حنورة

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