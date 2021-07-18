رجل جبروت.. يحبس زوجته وابنته 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

رصد برنامج «تفاصيل» تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد2» استغاثة سيده تدعى «منار» من زوجها بعد رفضه الإنفاق عليها بسبب إنجابها بنات.

وحكت «منار» عن تفاصيل الخلاف بينها وبين زوجها، موضحة أن زوجها يعمل في تجارة المبيدات الزراعية ويمتلك شركة، مضيفة أن زوجها رفض الإنفاق عليها وعلى بناتها بعد 10 سنوات من الزواج ، مضيفة : «هو رجل جبروت ولو رجع بيا الزمن مكنتش هوافق بيه كزوج لي، وكان الأفضل أقعد بدون زواج، وبناني حاليا أفضل شئ في حياتي».

وقالت «منار» خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» إن المشاكل بعد 5 سنوات خاصة بعد انجاب الطفلة الثانية، موضحة أنها أنجبت بنتين «كنده وكارما»، حيث قام بحبسها مع بناتها في المنزل لمدة 3 أشهر بدون طعام أو شراب وهددهم بالقتل، وعندما تعاطف مهم أحد الجيران ليقدم لهم الطعام كان يأخذه يخبئه ويخفيه .

وتابعت «منار» كان بيحاسبني وبيبصلي في اللقمة اللي باكلها، وصعب عليا نفسي وبكيت كثيرا بسبب الاهانة والذل اللي كنت بشوفه منه، وكان يعطيني 200 جنيه كل أسبوع» .

وأضافت «منار»: «زوجي كان له علاقة مع فتيات سيئة السمعة، وكان يدور بينهم كلام والفاظ خارجة، ووجهته كتير وكنت بشوف افعاله السيئة وكنت بكبر دماغي كتير علشان اربي عيالي وفضلت ارضى بالامر الواقع وتطور الامر بالإهانة والشتائم».

زوجي ورفض الطلاق

وأردفت «منار» : «زوجي رفض الطلاق إلا بالتنازل عن كل شئ ، ولم يعطي اي حقوق لها ، ولكنه على علاقة أمرأة أخرى ولديه منها ولد، مضيفة «خرجت بناتي من الحضانة لان مش معايا فلوس ومش لاقية شغل».

وأكملت : «زوجي أتهمني أنا وأخواتي بسرقة الأثات، وهددنا بالقتل إذا قمنا بتحرير محضر، وهو يضغط علي من أجل اللجوء للخلع ، متابعة: «البنات بتسالني على أبوهم والذهاب الى منزله ولكن والدهم رافض، عايزة حقي انا وبناتي مش عايزة حاجة تاني».